California también podría modificar mapa electoral
Jueves 21 de agosto de 2025, p. 22
Austin. La Cámara de Representantes de Texas, controlada por los republicanos, aprobó ayer un nuevo mapa parlamentario que crea cinco nuevos escaños para el partido oficialista, luego de un acalorado debate en medio de una creciente batalla nacional por la redistribución de los distritos.
La aprobación de la cámara baja del Estado se logró a instancias del presidente Donald Trump, quien impulsó la revisión de los mapas electorales para dar a su partido mayores oportunidades de mantener el control del Congreso federal en las elecciones del próximo año.
Los mapas distritales deben ser aprobados por el Senado estatal y firmados por el gobernador republicano Greg Abbott antes de que se hagan oficiales.
Los congresistas demócratas de Texas retrasaron la votación durante dos semanas al huir del Estado a principios de este mes en protesta, y a su regreso se les asignó vigilancia policial las 24 horas para asegurarse de que acudieran a la sesión de ayer.
La votación, que terminó con 88 votos a favor y 52 en contra, probablemente llevará a la legislatura de California a aprobar un nuevo mapa, el cual crearía distritos inclinados hacia los demócratas.
A diferencia de Texas, el mapa californiano requerirá la aprobación de los votantes en noviembre, antes de hacerse oficial.
El gobernador de California, Gavin Newsom, impulsó una propuesta para modificar el mapa del estado, la cual fue respaldada por el ex presidente Barack Obama. California es el estado más poblado del país y Texas, el segundo.
Un juez federal ordenó a Misisipí que rediseñe el mapa electoral utilizado para votar a los jueces de la Suprema Corte del estado, después de encontrar que el actual, vigente desde 1987, diluye el poder de los votantes negros, lo cual viola una histórica ley federal sobre el derecho al voto.
Rechazan desclasificar archivos del caso Epstein
El juez Richard Berman rechazó la solicitud del gobierno de Donald Trump para desclasificar las transcripciones del jurado investigador en el caso Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual.
Trump pidió la liberación de las transcripciones, en medio de rumores y críticas que lo vinculan con el magnate financiero muerto en prisión.
La decisión del togado se alinea con la de otros dos jueces que se han negado a liberar archivos similares de investigaciones sobre el abuso del depredador sexual a jóvenes y niñas.