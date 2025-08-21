Ap, Afp, Reuters y The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 22

Austin. La Cámara de Representantes de Texas, controlada por los republicanos, aprobó ayer un nuevo mapa parlamentario que crea cinco nuevos escaños para el partido oficialista, luego de un acalorado debate en medio de una creciente batalla nacional por la redistribución de los distritos.

La aprobación de la cámara baja del Estado se logró a instancias del presidente Donald Trump, quien impulsó la revisión de los mapas electorales para dar a su partido mayores oportunidades de mantener el control del Congreso federal en las elecciones del próximo año.

Los mapas distritales deben ser aprobados por el Senado estatal y firmados por el gobernador republicano Greg Abbott antes de que se hagan oficiales.

Los congresistas demócratas de Texas retrasaron la votación durante dos semanas al huir del Estado a principios de este mes en protesta, y a su regreso se les asignó vigilancia policial las 24 horas para asegurarse de que acudieran a la sesión de ayer.

La votación, que terminó con 88 votos a favor y 52 en contra, probablemente llevará a la legislatura de California a aprobar un nuevo mapa, el cual crearía distritos inclinados hacia los demócratas.

A diferencia de Texas, el mapa californiano requerirá la aprobación de los votantes en noviembre, antes de hacerse oficial.