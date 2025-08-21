Sputnik

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 21

Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió que una invasión estadunidense de Venezuela haría de este país “el caso de Siria”, en respuesta al despliegue de buques de guerra por parte de Washington en aguas del Caribe próximas a los dos países sudamericanos, acción que también fue rechazada por los mandatarios de Bolivia, Luis Arce, y Cuba, Miguel Díaz-Canel.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó a los movimientos sociales del mundo a defender “el derecho del pueblo venezolano a la soberanía, la paz, a la autodeterminación y a la forja de su propio futuro”, al tiempo que recibió el “absoluto” respaldo de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (Alba) ante una “nefasta ofensiva de persecución política y judicial promovida desde Estados Unidos”.

“Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, sólo que con el problema de que arrastran a Colombia a lo mismo”, afirmó Petro y añadió que tales movimientos bélicos son impulsados por grupos que pretenden “apoderarse de la riqueza del subsuelo” de Venezuela.

Repudio de países de la Alba

Arce calificó de “infamia de la administración (de Donald) Trump” la supuesta vinculación de Maduro con el narcotráfico y denunció “el recurrente uso de la lucha contra las drogas como instrumento de intervención imperialista a países que no se alinean a sus intereses geopolíticos”.