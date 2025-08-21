Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 19

Washington. El gobierno de Estados Unidos impuso ayer sanciones a otros dos jueces y dos fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), al intensificar su presión contra el máximo tribunal por señalar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y a su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, y por una decisión previa de indagar a funcionarios estadunidenses.

En un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, también acusó a la CPI de representar una “amenaza para la seguridad nacional” y servir de “instrumento de guerra jurídica” contra Washington y Tel Aviv.

Estas sanciones implican la prohibición de entrada en Estados Unidos y el bloqueo de activos en esta jurisdicción.

Washington sancionó al francés Nicolas Yann Guillou, a la fiyiana Nazhat Shameem Khan, al senegalés Mame Mandiaye Niang y a la canadiense Kimberly Prost. Todos han estado implicados en casos relacionados con Israel y Estados Unidos.

“Estados Unidos ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por nuestra soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima de la CPI”, declaró Rubio.