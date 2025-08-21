Jueves 21 de agosto de 2025, p. 19
Washington. El gobierno de Estados Unidos impuso ayer sanciones a otros dos jueces y dos fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), al intensificar su presión contra el máximo tribunal por señalar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y a su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, y por una decisión previa de indagar a funcionarios estadunidenses.
En un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, también acusó a la CPI de representar una “amenaza para la seguridad nacional” y servir de “instrumento de guerra jurídica” contra Washington y Tel Aviv.
Estas sanciones implican la prohibición de entrada en Estados Unidos y el bloqueo de activos en esta jurisdicción.
Washington sancionó al francés Nicolas Yann Guillou, a la fiyiana Nazhat Shameem Khan, al senegalés Mame Mandiaye Niang y a la canadiense Kimberly Prost. Todos han estado implicados en casos relacionados con Israel y Estados Unidos.
“Estados Unidos ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por nuestra soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima de la CPI”, declaró Rubio.
La segunda ronda de sanciones se produce menos de tres meses después de que la administración de Trump dio el paso sin precedente de sancionar a cuatro jueces de la CPI.
Se trata de una grave escalada que probablemente obstaculizará el funcionamiento del tribunal y de la fiscalía en la tramitación de casos importantes, como las acusaciones de crímenes de guerra contra Rusia por su invasión de Ucrania.
El tribunal internacional con sede en La Haya rechazó enérgicamente las sanciones de Washington y calificó la medida de “ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial” en un comunicado.
La CPI expresó que “apoya con firmeza a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables” y afirmó que seguirá cumpliendo su mandato, sin importar “las restricciones, presiones o amenazas”.
Netanyahu agradeció a Rubio por el nuevo paquete de sanciones.
Los jueces de la CPI emitieron órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant y el dirigente de Hamas Ibrahim al Masri en noviembre por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad durante el conflicto en Gaza.