▲ Elementos federales aseguraron un laboratorio en Palenque, Chiapas, segundo en menos de un mes, donde se elaboraban metanfetaminas. En el sitio hallaron un vehículo, seis reactores metálicos con camisa de enfriamiento, una caldera con condensador y 10 cilindros de gas. La Fiscalía General de la República en esa entidad cumplimentó una orden de cateo a un inmueble en Nueva Espe-ranza Progresista y San Luis. Foto La Jornada, con información de Édgar H. Clemente, corresponsal