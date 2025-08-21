Aseguran laboratorio de metanfetaminas en Palenque
▲ Elementos federales aseguraron un laboratorio en Palenque, Chiapas, segundo en menos de un mes, donde se elaboraban metanfetaminas. En el sitio hallaron un vehículo, seis reactores metálicos con camisa de enfriamiento, una caldera con condensador y 10 cilindros de gas. La Fiscalía General de la República en esa entidad cumplimentó una orden de cateo a un inmueble en Nueva Espe-ranza Progresista y San Luis.Foto La Jornada, con información de Édgar H. Clemente, corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 21 de agosto de 2025, p. 25
