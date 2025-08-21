Jueves 21 de agosto de 2025, p. 25
Cancún, QR., Como parte de las investigaciones para esclarecer el homicidio del líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en el municipio de Benito Juárez, Mario Machuca Sánchez, han declarado ocho personas, informó ayer el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la central obrera, Isaías González Cuevas.
En rueda de prensa, dijo desconocer el móvil del crimen, pues Machuca Sánchez nunca le comentó sobre amenazas, a pesar de que el cargo frente al gremio “es un trabajo de alto riesgo” por algún desacuerdo generado dentro de la gremial.
Incluso comparó la participación de inconformes con el cobro de derecho de piso que comúnmente exige la delincuencia organizada.
Acompañado por Martín de la Cruz Gómez y Leslie Baeza Soto, secretario general en Quintana Roo y la oficial mayor del comité croquista, manifestó que el año pasado todas las secretarías fueron ratificadas por voto directo de las bases.
Sin embargo, por estatutos es el CEN el que asume la dirigencia ante alguna eventualidad, como sucedió en Benito Juárez tras el asesinato de Mario Machuca, o en su caso puede designar al sucesor, aunque por el momento será Isaías González quien se mantenga al frente del gremio. Dijo que la delincuencia en el país es tan grave que los líderes sindicales están en riesgo, por lo que ya aceptó la presencia de escoltas personales.
Respecto a las acusaciones que le hizo el fundador de la CROC en la entidad, Salvador Ramos Bustamante, de ser autor intelectual del atentado a Machuca, sostuvo: “ya está viejito, está chocheando”, y no descartó una demanda por daño moral.
El pasado 4 de agosto, cerca de las 13:48 horas, Mario Machuca Sánchez fue ultimado en su camioneta, cuando estaba en un estacionamiento de la Supermanzana 59, por dos sujetos armados que iban en una motocicleta de reparto de alimentos.