Patricia Vázquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 25

Cancún, QR., Como parte de las investigaciones para esclarecer el homicidio del líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en el municipio de Benito Juárez, Mario Machuca Sánchez, han declarado ocho personas, informó ayer el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la central obrera, Isaías González Cuevas.

En rueda de prensa, dijo desconocer el móvil del crimen, pues Machuca Sánchez nunca le comentó sobre amenazas, a pesar de que el cargo frente al gremio “es un trabajo de alto riesgo” por algún desacuerdo generado dentro de la gremial.

Incluso comparó la participación de inconformes con el cobro de derecho de piso que comúnmente exige la delincuencia organizada.

Acompañado por Martín de la Cruz Gómez y Leslie Baeza Soto, secretario general en Quintana Roo y la oficial mayor del comité croquista, manifestó que el año pasado todas las secretarías fueron ratificadas por voto directo de las bases.