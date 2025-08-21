Estados
Sectores productivos de Durango demandan cese de extorsiones de la Catem
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 21 de agosto de 2025, p. 25

Durango, Dgo., Los sectores productivos de la Comarca Lagunera de Durango demandaron un alto a las extorsiones y cobros de piso disfrazados de “cuotas sindicales” realizadas por operadores vinculados a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), organización sindical vinculada al diputado federal morenista Pedro Haces. Afirmaron que quienes se niegan a pagar son blanco de amenazas, agresiones y represalias.

En el desplegado La Laguna de Durango unida contra la extorsión señalaron que ya no aguantan más. A la petición se sumaron 13 organizaciones de campesinos, ganaderos, transportistas, comerciantes, apicultores, agricultores, engordadores de ganado, prestadores de servicios y trabajadores independientes.

“Denunciamos con firmeza que siguen las extorsiones y cobros ilegales que amenazan la economía regional por operadores vinculados a la Catem y grupos del crimen organizado”, refirieron en el comunicado publicado en medios locales.

Denunciaron que les cobran cuota por cada metro cúbico de material de construcción transportado y por movilización de ganado. Incluso, los intimidan para apropiarse de las obras públicas y privadas.

Exigen pagos forzados a comerciantes, taqueros, transportistas y pequeños negocios, y existe un control exclusivo e ilegal de la venta de pollinaza. En el campo, les cobran hasta 20 mil pesos por el riego de una hectárea, hay un control forzado del mercado de silo forrajero y alfalfa con imposición de precios y distribución.

Manifestaron que existe la extorsión sistemática en los alcoholímetros con injerencia de grupos delictivos, entre otros.

Solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Garcia Harfuch, su intervención inmediata para desmantelar la red de extorsión y contubernio que existe en la región de La Laguna.

Pidieron una investigación por los posibles vínculos de la organización con el crimen organizado, protección a las víctimas y sanción a funcionarios y autoridades cómplices o negligentes.

Aseguraron que están a favor del proyecto Agua Saludable para La Laguna, una iniciativa clave para el desarrollo regional. Sin embargo, reclamaron una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para la Catem, involucrada en presuntos cobros ilegales, especialmente en el distrito de riego 017.

Revelaron que el impuesto criminal se expande a Tlahualilo, Ceballos, San Pedro del Gallo, Cuencamé y muchos otros municipios.

