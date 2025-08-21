Jueves 21 de agosto de 2025, p. 25
Durango, Dgo., Los sectores productivos de la Comarca Lagunera de Durango demandaron un alto a las extorsiones y cobros de piso disfrazados de “cuotas sindicales” realizadas por operadores vinculados a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), organización sindical vinculada al diputado federal morenista Pedro Haces. Afirmaron que quienes se niegan a pagar son blanco de amenazas, agresiones y represalias.
En el desplegado La Laguna de Durango unida contra la extorsión señalaron que ya no aguantan más. A la petición se sumaron 13 organizaciones de campesinos, ganaderos, transportistas, comerciantes, apicultores, agricultores, engordadores de ganado, prestadores de servicios y trabajadores independientes.
“Denunciamos con firmeza que siguen las extorsiones y cobros ilegales que amenazan la economía regional por operadores vinculados a la Catem y grupos del crimen organizado”, refirieron en el comunicado publicado en medios locales.
Denunciaron que les cobran cuota por cada metro cúbico de material de construcción transportado y por movilización de ganado. Incluso, los intimidan para apropiarse de las obras públicas y privadas.
Exigen pagos forzados a comerciantes, taqueros, transportistas y pequeños negocios, y existe un control exclusivo e ilegal de la venta de pollinaza. En el campo, les cobran hasta 20 mil pesos por el riego de una hectárea, hay un control forzado del mercado de silo forrajero y alfalfa con imposición de precios y distribución.
Manifestaron que existe la extorsión sistemática en los alcoholímetros con injerencia de grupos delictivos, entre otros.
Solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Garcia Harfuch, su intervención inmediata para desmantelar la red de extorsión y contubernio que existe en la región de La Laguna.
Pidieron una investigación por los posibles vínculos de la organización con el crimen organizado, protección a las víctimas y sanción a funcionarios y autoridades cómplices o negligentes.
Aseguraron que están a favor del proyecto Agua Saludable para La Laguna, una iniciativa clave para el desarrollo regional. Sin embargo, reclamaron una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para la Catem, involucrada en presuntos cobros ilegales, especialmente en el distrito de riego 017.
Revelaron que el impuesto criminal se expande a Tlahualilo, Ceballos, San Pedro del Gallo, Cuencamé y muchos otros municipios.