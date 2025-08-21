De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 25

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum la cancillería, a cargo de Juan Ramón de la Fuente, y la Secretaría de Gobernación (SG), presidida por Rosa Icela Rodríguez, funcionarios mexicanos establecieron y mantienen contacto con los chiapanecos desplazados por la violencia, quienes desde el 9 de agosto buscaron refugio en Guatemala, informaron fuentes del gabinete de seguridad.

Señalaron que el 11 de agosto, personal del consulado de México en Quetzaltenango acudió a la zona junto con autoridades guatemaltecas. Luego, los días 18 y 19, servidores públicos de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, en compañía del cónsul Víctor Jiménez Segovia, constataron el asentamiento de familias originarias del municipio de Frontera Comalapa en la comunidad guatemalteca de La Democracia.

Detallaron que en el albergue deportivo de Guaylá están 139 connacionales (56 mujeres, 32 hombres, 26 niñas y 25 niños). Durante entrevistas, los mexicanos aseguraron haber salido de sus comunidades por motivos de violencia.

Atribuyeron agresiones tanto a grupos delictivos como a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal de la policía estatal de Chiapas. Expresaron su preocupación por familiares detenidos en Huixtla y Tapachula, así como por no disponer de apoyos sociales del programa Tarjeta del Bienestar debido a su imposibilidad de regresar a Frontera Comalapa.

Ayer, el Instituto Guatemalteco de Migración dio a conocer que otorgó a un grupo de 161 chiapanecos “desplazados por la violencia del crimen organizado en Frontera Comalapa” el estatus de permanencia por razones humanitarias.

“En total, 39 familias fueron entrevistadas y beneficiadas con este pase humanitario, además de recibir atención interinstitucional en el departamento de Huehuetenango”, detalló el organismo en un comunicado.