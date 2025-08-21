Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 24

Acapulco, Gro. Autoridades de Guerrero presentaron el espectáculo Air Show Acapulco 2025, en espera desde hace dos años, pues lo pospusieron debido a los daños causador por el huracán Otis, que azotó Acapulco el 25 de octubre de 2023. El secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, explicó que para realizar el Air Show, se dio seguimiento al contrato por 14 millones de pesos, con la participación de 23 aviones, que fue el mismo espectáculo que se anunció en 2023, para el cual ya existía un anticipo y sólo se resta la parte que faltaba por cubrir. El espectáculo se realizará del 21 al 23 de noviembre próximo, con una cartelera de 10 aviones acrobáticos, cuatro jets de combate, un warbird, un avión casa 212, un avión de paracaidismo C182, seis paracaidistas y dos flyboards. Además participará la Fuerza Aérea Mexicana con la escuadrilla acrobática Águilas Azteca, con cinco aeronaves T6, entre otros. La gobernadora Evelyn Salgado enfatizó que “Acapulco está fuerte, está vivo y sigue siendo un destino muy atractivo para visitantes tanto de México, como de otros países.