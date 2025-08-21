Irene Sánchez y Juan Carlos G. Partida

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 24

Un elemento de la Guardia Nacional murió y otro resultó herido durante un ataque de civiles armados en Los Huizaches, en el sur de Culiacán, Sinaloa, antier en la noche, informó la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Verona Hernández. La agresión se cometió en el bulevar Las Torres y paseo de Los Granaderos alrededor de las 21:30 horas cuando realizaban un operativo en una vivienda. Detalló que al elemento lo trasladaron a un hospital donde pereció a causa de las lesiones. En tanto, se conoció que hubo al menos dos personas detenidas. Luego de la refriega fue desplegado un operativo militar con vehículos blindados y efectivos a pie para resguardar la zona. También dio a conocer que fue localizado sin vida un elemento de la policía de investigación en el municipio de El Fuerte, después de que cayó con su vehículo a un canal de la sindicatura de Jaguara I. Lo identificaron como Guillermo Sosa Corona. En Jalisco, autoridades estatales y federales catearon una finca en la localidad El Tecuán, municipio de Encarnación de Díaz, donde encontraron diferentes armas, una granada de fragmentación, un aditamento lanzagranadas y dos objetos explosivos, además vehículos con reporte de robo. No hubo detenidos.