Juan Carlos G. Partida y Carlos García

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 24

El gobernador emecista de Jalisco, Pablo Lemus, reiteró que no está de acuerdo con la construcción del acueducto que extraerá agua de la presa Solís, en Acámbaro, Guanajuato –sobre el cauce del río Lerma– para llevarla a cinco ciudades de esa entidad, porque eso significa que habrá menos líquido disponible para el lago de Chapala, de donde se abastece a la mayoría de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.

El mandatario recalcó que le comentó de manera personal a la presidenta Claudia Sheinbaum su postura el pasado 10 de agosto, cuando visitó Jalisco, “que por más que se asegure que el abasto de la embalse al lago está garantizado a pesar del citado proyecto, cree que sí habría afectación.

“Estoy completamente en contra de las obras de ese acueducto”, afirmó Lemus ayer, luego de especificar que “en los recientes 15 años la presa Solís ha destinado (por trasvase) agua para Chapala. Cuando el embalse llega a un 90 por ciento de su capacidad, debe tener derivaciones al lago. Si se hace el acueducto, nunca va a llegar a ese porcentaje”, explicó.

Externó su respaldo al manifiesto que el 13 de agosto firmaron los ediles de ocho municipios de la ribera del lago, donde pidieron también al gobierno federal cancelar el permiso para llevar a cabo la obra.