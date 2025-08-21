▲ Un elemento de seguridad rescató ayer a un menor que viajaba en una camioneta junto con su familia y quedaron varados en un área inundada luego de los aguaceros ocurridos ayer en la zona metropolitana de Guadalajara. Foto Captura de pantalla de video tomada de redes sociales

Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 24

Guadalajara, Jal., Una intensa lluvia que azotó ayer desde el amanecer y hasta casi las 10 de la mañana sobre la zona metropolitana de Guadalajara provocó inundaciones en diversas colonias, cierres viales en avenidas y pasos a desnivel, además de retrasos en la entrada a escuelas y centros laborales.

La tormenta fue reportada en el horario de mayor tránsito matutino, que se agravó pues los sistemas de transporte público debieron interrumpir el servicio durante casi dos horas a consecuencia de anegamientos en la línea 1 del tren ligero, y en el macrobús articulado que recorre la calzada Independencia.

Ambos transportes trasladan a la mayor cantidad de usuarios en la ciudad, lo que propició que los servicios de taxi de plataforma subieran sus precios.

La lluvia evidenció además varios de los problemas de larga data en Jalisco, incluido el de los desaparecidos, pues bomberos de Guadalajara reportaron que luego de desazolvar un canal en la colonia Jardines del Bosque, localizaron varias partes humanas al bajar el nivel del agua, hecho del cual tomó conocimiento la Fiscalía del Estado.

Socavones en calles y avenidas, otro problema

Otro problema son los socavones en calles y avenidas. Las precipitaciones hicieron surgir una oquedad en la zona industrial, precisamente en el cruce de 8 de Julio y López de Legaspi, en el cual cayó un camión de transporte público. Metros atrás, al menos dos automóviles también quedaron descompuestos sobre la rúa, por efectos de la corriente de líquido.