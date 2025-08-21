Reportan estragos en más de 150 locales del tianguis de la colonia Circunvalación en Guadalajara
Jueves 21 de agosto de 2025, p. 24
Guadalajara, Jal., Una intensa lluvia que azotó ayer desde el amanecer y hasta casi las 10 de la mañana sobre la zona metropolitana de Guadalajara provocó inundaciones en diversas colonias, cierres viales en avenidas y pasos a desnivel, además de retrasos en la entrada a escuelas y centros laborales.
La tormenta fue reportada en el horario de mayor tránsito matutino, que se agravó pues los sistemas de transporte público debieron interrumpir el servicio durante casi dos horas a consecuencia de anegamientos en la línea 1 del tren ligero, y en el macrobús articulado que recorre la calzada Independencia.
Ambos transportes trasladan a la mayor cantidad de usuarios en la ciudad, lo que propició que los servicios de taxi de plataforma subieran sus precios.
La lluvia evidenció además varios de los problemas de larga data en Jalisco, incluido el de los desaparecidos, pues bomberos de Guadalajara reportaron que luego de desazolvar un canal en la colonia Jardines del Bosque, localizaron varias partes humanas al bajar el nivel del agua, hecho del cual tomó conocimiento la Fiscalía del Estado.
Socavones en calles y avenidas, otro problema
Otro problema son los socavones en calles y avenidas. Las precipitaciones hicieron surgir una oquedad en la zona industrial, precisamente en el cruce de 8 de Julio y López de Legaspi, en el cual cayó un camión de transporte público. Metros atrás, al menos dos automóviles también quedaron descompuestos sobre la rúa, por efectos de la corriente de líquido.
Los chubascos no dejaron lesionados, si bien fue necesario rescatar a cinco personas que quedaron atrapadas por corrientes dentro de sus automóviles.
No obstante, sí causaron daños materiales de consideración, en especial en el tianguis de la colonia Circunvalación Belisario, donde se reportaron estragos en más de 150 puestos instalados, cuyos locatarios vieron cómo la mayoría de sus productos se echaron a perder ante la súbita y potente caída de agua.
En la colonia Jardines del Sol y en la zona del Mercado de Abastos, entre Lázaro Cárdenas y avenida Cruz del Sur, un número aún no confirmado de automotores fueron arrastrados, pero la oportuna intervención y auxilio de vecinos alertados por lo que ocurría impidieron que hubiera víctimas.
En una de las zonas inundadas en el Mercado de Abastos, varios menores jugaron echándose clavados, lo que fue captado en un video que se viralizó en redes sociales.
En este contexto, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara informó que el registro de caída de agua en zonas céntricas de la ciudad llegó hasta los 80 litros por metro cuadrado, lo que convertiría a ésta en la tormenta más copiosa en la capital jalisciense durante la actual temporada.