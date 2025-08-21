Juan Carlos Flores

Jueves 21 de agosto de 2025

Colima, Col., La ex alcaldesa de Manzanillo Griselda M y otros nueve funcionarios de su administración –que concluyó en octubre de 2024– fueron vinculados a proceso por un presunto desvío de 35 millones de pesos, el cual implicó bonos de liquidación para 200 empleados municipales.

En un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Colima dio a conocer que un juez de control encontró evidencias suficientes, lo que derivó en la imputación de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como violación a la norma estatal en materia de remuneraciones de servidores públicos.

Además de la ex edil, el juez resolvió vincular a proceso a Héctor R, Eduardo C, Héctor L, Rosa H, Karla N, Zarina J, Daniel M, Martha Z y Sara V.

En los casos de Martha Z y Sara V, quienes actualmente son regidoras del ayuntamiento de Manzanillo, se les impuso como medida cautelar la separación temporal del cargo, al considerarse necesaria para garantizar la continuidad de la investigación y evitar interferencias en el proceso.