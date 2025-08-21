Jueves 21 de agosto de 2025, p. 23
Colima, Col., La ex alcaldesa de Manzanillo Griselda M y otros nueve funcionarios de su administración –que concluyó en octubre de 2024– fueron vinculados a proceso por un presunto desvío de 35 millones de pesos, el cual implicó bonos de liquidación para 200 empleados municipales.
En un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Colima dio a conocer que un juez de control encontró evidencias suficientes, lo que derivó en la imputación de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como violación a la norma estatal en materia de remuneraciones de servidores públicos.
Además de la ex edil, el juez resolvió vincular a proceso a Héctor R, Eduardo C, Héctor L, Rosa H, Karla N, Zarina J, Daniel M, Martha Z y Sara V.
En los casos de Martha Z y Sara V, quienes actualmente son regidoras del ayuntamiento de Manzanillo, se les impuso como medida cautelar la separación temporal del cargo, al considerarse necesaria para garantizar la continuidad de la investigación y evitar interferencias en el proceso.
El juez concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria, durante el cual el Ministerio Público deberá fortalecer la teoría del caso, recabar pruebas y desahogar diligencias que permitan, en su momento, formular una acusación formal.
“La autoridad judicial precisó que la medida de vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria, sino que constituye una fase procesal que permite al estado continuar con la investigación bajo control jurisdiccional, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia y el derecho de defensa de los imputados”, aclaró la fiscalía especializada en su boletín.
Por lo pronto, el proceso seguirá su curso en tribunales mientras la fiscalía mantiene abiertas las investigaciones en torno a los hechos denunciados.
Griselda Martínez Martínez gobernó desde 2018 hasta 2024 el ayuntamiento de Manzanillo bajo las siglas de Morena, posteriormente rompió con el instituto político y se unió a Movimiento Ciudadadano donde participó como candidata a senadora por ese partido en las pasadas elecciones.