Jesús Estrada y Rubén Villalpando

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 23

Chihuahua, Chih., Las muertes por sarampión en el estado de Chihuahua aumentaron a 14 en lo que va del año, con el fallecimiento de un adolescente de 15 años perteneciente a la etnia rarámuri, residente en el municipio de Camargo.

En este contexto, la región Sierra Tarahumara acumula más de 400 contagios de la enfermedad, mientras que la mayoría de los decesos corresponden a personas indígenas.

A nivel estatal, Chihuahua sumó ayer 3 mil 872 casos de sarampión –129 de ellos actualmente activos, incluidos 11 hospitalizaciones– y se distribuyen de la siguiente manera: en el municipio de Cuauhtémoc, mil 386; Chihuahua capital, 743; Camargo, 219; Nuevo Casas Grandes, 203; Guachochi, 166; Ojinaga, 163; Ahumada, 113; Ciudad Juárez, 111; al tiempo que en 40 demarcaciones más se ha documentado entre uno y cien enfermos.

Sólo en 14 municipios de la Sierra Tarahumara se han registrado 499 casos, la mayoría en Guachochi, donde se han certificado 166 contagios; 87 en Guerrero, 79 en Carichí, 67 en Bocoyna, 28 en Guadalupe y Calvo, 25 en Batopilas y 18 en Urique.