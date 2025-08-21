Jueves 21 de agosto de 2025, p. 23
Chihuahua, Chih., Las muertes por sarampión en el estado de Chihuahua aumentaron a 14 en lo que va del año, con el fallecimiento de un adolescente de 15 años perteneciente a la etnia rarámuri, residente en el municipio de Camargo.
En este contexto, la región Sierra Tarahumara acumula más de 400 contagios de la enfermedad, mientras que la mayoría de los decesos corresponden a personas indígenas.
A nivel estatal, Chihuahua sumó ayer 3 mil 872 casos de sarampión –129 de ellos actualmente activos, incluidos 11 hospitalizaciones– y se distribuyen de la siguiente manera: en el municipio de Cuauhtémoc, mil 386; Chihuahua capital, 743; Camargo, 219; Nuevo Casas Grandes, 203; Guachochi, 166; Ojinaga, 163; Ahumada, 113; Ciudad Juárez, 111; al tiempo que en 40 demarcaciones más se ha documentado entre uno y cien enfermos.
Sólo en 14 municipios de la Sierra Tarahumara se han registrado 499 casos, la mayoría en Guachochi, donde se han certificado 166 contagios; 87 en Guerrero, 79 en Carichí, 67 en Bocoyna, 28 en Guadalupe y Calvo, 25 en Batopilas y 18 en Urique.
De los 14 fallecimientos por la enfermedad viral, tres correspondieron a integrantes de comunidades menonitas, 10 a indígenas rarámuris y un deceso más de un menor mixteco, hijo de padres jornaleros agrícolas, desde que comenzó el brote en Chihuahua durante febrero pasado.
La Secretaría de Salud estatal reportó que ninguna de las personas fallecidas contaba con esquema de vacunación. Por eso la dependencia exhortó a la población de uno a 49 años a que acuda a sus unidades de salud y se aplique el biológico.
Por su parte, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas chihuahuense aseguró que sí hay brigadas de vacunación en demarcaciones de la región serrana, y, como resultado de los esfuerzos de estas cuadrillas, 751 personas de los municipios de Guazapares, Cusihuiriachi, Balleza, Ocampo y Urique recibieron el fin de semana pasado inmunizaciones que les permitirán evitar los riesgos por la enfermedad.
Además se entregaron mil 781 paquetes de maíz y frijol, como parte de las acciones del programa NutriChihuahua.