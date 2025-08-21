Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 23

Veracruz, Ver., Alrededor de 3 mil trabajadores del área de limpieza del sector salud del estado de Veracruz se mantienen en paro para exigir el pago de la quincena pasada y los materiales necesarios para realizar su labor, situación que ha ocasionado que la basura y desechos médicos comiencen a acumularse, además de que algunas áreas son inoperantes por la suciedad que prevalece.

Durante una manifestación en el puerto de Veracruz, los inconformes señalaron que ya son más de 24 horas de protestas en toda la entidad; no obstante, el gobierno de Rocío Nahle García no les ha dado una respuesta, por lo que no reanudarán sus actividades hasta que se cumplan sus peticiones.

Denunciaron que la empresa privada a la que pertenecen, denominada Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria, no ha recibido los pagos correspondientes desde el pasado mes de abril, por lo que ésta ha tenido dificultad para cubrir a tiempo los sueldos de los empleados.

Sergio Aguilar Martínez, coordinador de la compañía, explicó que tienen un contrato para otorgar sus servicios en todo el estado, por lo que este problema se ha repetido en Poza Rica, Veracruz, Boca del Río y Xalapa, y otros municipios.

“Somos más de 3 mil trabajadores en la entidad y la protesta abarca los hospitales, los centros de salud; todos los compañeros están parados (…) pues ahora se debe la quincena del 15 de agosto”, indicó.

Los quejosos detallaron que ha habido promesas de pago por parte del gobierno y del IMSS-Bienestar a la empresa; sin embargo, hasta ayer en la noche éstas no se habían concretado, por lo que podrían intensificar sus acciones.

Añadieron que debido a la falta de recursos de la firma, a los empleados se les ha negado también el pago de seguridad social y vacaciones, además de que no cuentan con los materiales necesarios para realizar su labor de manera segura.