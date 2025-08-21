Exigen pago de la quincena pasada e insumos para realizar su labor // Por esa situación, basura y desechos médicos comienzan a acumularse
Jueves 21 de agosto de 2025, p. 23
Veracruz, Ver., Alrededor de 3 mil trabajadores del área de limpieza del sector salud del estado de Veracruz se mantienen en paro para exigir el pago de la quincena pasada y los materiales necesarios para realizar su labor, situación que ha ocasionado que la basura y desechos médicos comiencen a acumularse, además de que algunas áreas son inoperantes por la suciedad que prevalece.
Durante una manifestación en el puerto de Veracruz, los inconformes señalaron que ya son más de 24 horas de protestas en toda la entidad; no obstante, el gobierno de Rocío Nahle García no les ha dado una respuesta, por lo que no reanudarán sus actividades hasta que se cumplan sus peticiones.
Denunciaron que la empresa privada a la que pertenecen, denominada Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria, no ha recibido los pagos correspondientes desde el pasado mes de abril, por lo que ésta ha tenido dificultad para cubrir a tiempo los sueldos de los empleados.
Sergio Aguilar Martínez, coordinador de la compañía, explicó que tienen un contrato para otorgar sus servicios en todo el estado, por lo que este problema se ha repetido en Poza Rica, Veracruz, Boca del Río y Xalapa, y otros municipios.
“Somos más de 3 mil trabajadores en la entidad y la protesta abarca los hospitales, los centros de salud; todos los compañeros están parados (…) pues ahora se debe la quincena del 15 de agosto”, indicó.
Los quejosos detallaron que ha habido promesas de pago por parte del gobierno y del IMSS-Bienestar a la empresa; sin embargo, hasta ayer en la noche éstas no se habían concretado, por lo que podrían intensificar sus acciones.
Añadieron que debido a la falta de recursos de la firma, a los empleados se les ha negado también el pago de seguridad social y vacaciones, además de que no cuentan con los materiales necesarios para realizar su labor de manera segura.
Algunas personas afectadas refirieron que sin su salario no pueden hacer frente a gastos como útiles escolares y el monto de la renta; incluso varias de ellas aseguraron que no tienen dinero ni para comer.
Puntualizaron que su demanda principal es que el gobierno salde de inmediato los adeudos con la compañía en la que se desempeñan, para que de esa manera sea cubierto su sueldo; además piden que les proporcionen utensilios como guantes, cubrebocas y otros que son parte de las medidas de protección.
“No nos vamos a quitar hasta que nos paguen, queremos que nos cumplan”, afirmó una de las manifestantes.
Familiares de pacientes exigen pronta solución
Por su parte, familiares de pacientes que se encuentran internados en el Hospital Regional y en el Hospital Infantil de Veracruz exigieron al gobierno del Estado pronta solución a la falta de servicios de limpieza.
Reprocharon que varias áreas se ven muy sucias, por lo que existe el temor y la incertidumbre de que ello pueda provocar algún problema de salud entre los enfermos o los visitantes.
Cora de Jesús Rodríguez, vocera de parientes de niños con cáncer, exigió que las autoridades estatales realicen los pagos correspondientes lo antes posible para que los sanatorios se mantengan aseados.
“A nosotros nos está afectando, ya que están cerrando sanitarios, los botes están llenos de papeles, hay tazas de baño con sangre, esto es un foco de infección, (…) perjudica a los pacientes, es injusto que no les paguen a quienes asean”, comentó.
Hasta anoche el gobierno de Veracruz no había emitido ningún comunicado sobre la situación en los hospitales del estado o la forma en la que éstos continuarán operando sin el servicio de limpieza.