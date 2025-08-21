Sputnik

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 9

Moscú. Al menos 21 países, entre ellos Estados Unidos, confirmaron su participación en el concurso musical Intervisión que se celebrará en Moscú, declaró ayer Alexandr Alímov, director del Departamento de Cooperación Humanitaria Multilateral y Enlaces Culturales del Ministerio de Exteriores de Rusia.

“Existe un evidente interés mundial en el formato: ya contamos con artistas de más de 20 países de todas las regiones del mundo: los países del grupo BRICS, la Comunidad de Estados Independientes (CEI), América Latina y Asia (...) Si no me equivoco, un total de 21 países”, dijo el diplomático ruso a la prensa.

Según Alímov, en el concurso participarán cantantes de Bielorrusia, Venezuela, Vietnam, Egipto, India, Kazajistán, Qatar, Kenia, China, Colombia, Cuba, Kirguistán, Madagascar, Rusia, Arabia Saudita, Serbia, Estados Unidos, Tayikistán, Uzbekistán, Etiopía y Sudáfrica.