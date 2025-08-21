▲ Entrega del reconocimiento al músico en la sede de Puán de la UBA. Foto Página /12

Prensa Latina

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 9

Buenos Aires. “Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante. Ahora pasaré a llamarme doctor Charly García”, dijo el roquero argentino, que fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires (UBA), que acordó conferirle el prestigioso título a quien removió los cimientos de la música argentina cual torbellino por los escenarios.

La sede de Puán de la Facultad de Filosofía y Letras acogió en la tarde del martes el acto de entrega del alto reconocimiento a Charly García quien a los 73 años acudió en sillas de rueda a recibirlo.

Fue una iniciativa, sancionada por unanimidad por el Consejo Superior de la universidad argentina, de su Facultad de Filosofía y Letras a propuesta del Departamento de Artes y la Cátedra de Música Popular.

Acordaron honrar al legendario roquero no sólo por su notable calidad interpretativa, sino por el “aporte musical y por el sentido político que han tenido sus canciones en distintos momentos de la historia argentina”, destacó Ricardo Maneti, decano de la facultad.

Lisa Di Cione, catedrática de Estudios de Música Popular, sostuvo que se distinguió al músico porque fue artífice de un patrimonio intangible que la universidad debe legitimar y proteger. También enfatizó su inestimable aporte a la música y a la cultura nacional.

La musicóloga recordó que fue en la década de 1980 cuando el rock se nacionalizó en Argentina, y la banda Soda Stereo, Miguel Mateos y Charly García se convirtieron en la punta de lanza del reconocimiento artístico incluso más allá de las fronteras argentinas.