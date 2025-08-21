▲ Los hermanos Gallagher en un concierto de Oasis Live’25. Foto tomada de Facebook

Londres. Noel, el mayor de los Gallagher, de la banda británica Oasis, que tras 15 años de separación regresó en julio a los escenarios, elogió en una entrevista a su hermano Liam, del que dijo estar “orgulloso”.

“Liam lo está haciendo increíble. Estoy orgulloso de él”, dijo Noel, de 58 años, sobre su hermano, cinco más joven, en una entrevista emitida el martes por la noche en el canal de radio talkSport.

Oasis anunció su gira de reunificación en agosto de 2024, 15 años después de su dramática separación, en 2009, cuando Noel abandonó la banda tras una pelea antes del festival Rock en Seine, en París, diciendo que no podía seguir trabajando “ni un día más con Liam”.

“Supongo que cuando todo esto termine nos sentaremos a reflexionar, pero es genial estar de vuelta en la banda con Liam, había olvidado lo gracioso que es”, añadió el mayor de los Gallagher.

Noel no ahorró alabanzas sobre su hermano, el cantante del grupo, en la entrevista.

“No podría estar en el estadio como él, no va con mi naturaleza. Pero tengo que decir que lo miro y pienso que es formidable”, afirmó.