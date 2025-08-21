▲ El rapero acompañado con su grupo Kneecap con una kufiya sobre los hombros. Foto Afp

▲ Cientos de manifestantes se reunieron para apoyar al cantante frente al tribunal de Westminster Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 8

Londres. El rapero Mo Chara, del trío norirlandés Kneecap, acusado de exhibir una bandera del movimiento islamita libanés pro iraní Hezbollah en un concierto londinense, compareció ayer ante un tribunal británico, acusado de “infracción terrorista”.

Cientos de manifestantes sereunieron para apoyar al rapero de 27 años, cuyo verdadero nombre es Liam O’Hanna, frente al tribunal de primera instancia de Westminster.

Algunos de sus seguidores corearon “Libertad para Palestina”, mientras otros hicieron ondear banderas palestinas e irlandesas o pancartas que pedían la absolución de Mo Chara.

Tras la audiencia, los manifestantes aplaudieron al rapero, que había llegado con una kufiya palestina sobre los hombros y dejó el tribunal en libertad, ya que el juez aplazó la decisión hasta el 26 de septiembre, después de tres horas de deliberaciones.

Mo Chara estuvo acompañado en la audiencia por los otros dos miembros del grupo, quienes se sentaron al fondo de la sala.

“Gracias a todos por venir”, declaró Mo Chara, sonriendo, después de la audiencia.

“Esta historia es más importante que yo. Es más importante que Kneecap”, añadió, considerando que el grupo ha sido “una distracción en comparación con la verdadera historia”.

El rapero animó a sus seguidores a “seguir hablando de Palestina”.

El grupo norirlandés ha sido noticia en los meses recientes por su apoyo a la causa palestina.

A finales de junio de este año, la agrupación norirlandesa subió al escenario del festival de Glastonbury pese a que el primer ministro laborista británico, Keir Starmer, había pedido que fuera retirado del cartel.