▲ Encuentro de nominados a los premios Ariel, en los Estudios Churubusco. En las imágenes, Adriana Paz, Mayra Batalla, Rodrigo Prieto, Eugenio Caballero y Juan Carlos Colombo. Foto Germán Canseco

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 7

La industria y la comunidad cinematográficas mexicanas no deben mantenerse indiferentes a las graves problemáticas del mundo, en particular el clima de hostilidad y persecución contra los migrantes en Estados Unidos y el genocidio en Gaza, sostuvo Armando Casas, Presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc). Anunció que durante la próxima ceremonia de entrega de los premios Ariel se hará un posicionamiento crítico frente a ésas y otras realidades que “nos colocan en uno de los momentos más riesgosos de la historia” contemporánea de la humanidad.

En entrevista con La Jornada, el cineasta subrayó que la ceremonia programada para el 20 de septiembre en Puerto Vallarta, Jalisco, no debe limitarse a un encuentro de gala o reconocimiento, sino ser una plataforma para mostrar que la comunidad cinematográfica mexicana “es parte activa de la realidad y tiene el deber de hablar de ella”.

Durante una reunión con los nominados a esa distinción, efectuada ayer en los Estudios Churubusco, Casas hizo hincapié en que el mundo vive tiempos complejos que recuerdan episodios de máxima tensión global, como la crisis de los misiles de la década de los años 60 del siglo pasado o los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial.

“Si bien la humanidad ha sabido evitar su autodestrucción, hoy estamos de nuevo ante un escenario que nos exige inteligencia, sensatez y una mirada crítica para evitar abusos y retrocesos”, sostuvo.

Respeto los derechos humanos

Entre los temas que la Amacc pondrá también sobre la mesa está el de la inteligencia artificial (IA), para la cual ese organismo ha creado una comisión especial, que comenzó a operar hace unas semanas.

Destacó que, si bien la IA es una herramienta valiosa, “debemos estudiarla bien y tener las reglas claras, para evitar abusos y que se pervierta su empleo” en el ámbito audiovisual.

Al hablar de la situación de los migrantes mexicanos y latinoamericanos en Estados Unidos, el presidente del organismo advirtió que las políticas implementadas en ese país son “una afrenta” al respeto mínimo de los derechos humanos y a su propia realidad histórica, por lo cual el cine mexicano debe pronunciarse de manera crítica y solidaria.

Se refirió asimismo al genocidio en Gaza y la guerra en Ucrania, subrayando que el cine ha mostrado de forma reiterada que los conflictos bélicos “son absurdos en su origen y consecuencias, pues responden a intereses oscuros y nunca a razones legítimas de humanidad”.

La 67 entrega de los premios Ariel tendrá “un carácter histórico”, no sólo por realizarse por primera vez junto al mar, en Puerto Vallarta, sino también porque la Amacc entregará dos reconocimientos especiales, que Casas espera que se mantengan e institucionalicen.