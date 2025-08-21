Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 18

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comprado más de 100 millones de dólares en bonos de empresas, estados y municipios desde que asumió el cargo en enero, según sus declaraciones esta semana.

Los formularios, publicados en línea el martes, muestran que el multimillonario presidente republicano hizo más de 600 compras financieras desde el 21 de enero, el día siguiente a su investidura para su segundo mandato en la Casa Blanca.

El informe del 12 de agosto de la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos no enumera las cantidades exactas de cada compra y sólo ofrece un amplio abanico. Incluye bonos corporativos de Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Meta, Qualcomm, The Home Depot, T-Mobile USA y UnitedHealth Group. Las inversiones incluyen áreas que podrían beneficiarse de los cambios en la política estadunidense bajo su gobierno.