Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 18

La reducción de la pobreza observada en México entre 2016 y 2024 demuestra que avanzar más sí es posible cuando se generan condiciones adecuadas, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer en días recientes que 13.4 millones de personas en el país dejaron la condición de precariedad, el organismo empresarial reconoció que se trata de un “logro que debe celebrarse”.

“Esta baja, la mayor en décadas, se debe al alza de ingresos laborales, resultado del esfuerzo de trabajadores y empresas. Los datos confirman que el empleo y la productividad son la vía más eficaz para superar la pobreza y que las empresas sí contribuyen para abatir rezagos sociales”, mencionó.

En la Señal Coparmex, el organismo indicó que el empleo formal es la principal fuente de ingreso y la vía de acceso a servicios de salud y seguridad social para la población en todos los niveles económicos.

Recordó que en años recientes ha mostrado un crecimiento importante como parte del compromiso de las empresas con el pago de salarios y de las políticas laborales que, desde 2016, han fortalecido la cultura salarial y elevado de manera sostenida el salario mínimo.

“Desde el sector empresarial seguiremos apoyando la recuperación del salario mínimo general, conforme a la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, y mantendremos el impulso al salario digno como iniciativa voluntaria según la capacidad de cada negocio”, señaló.

Apuntó que es necesario actualizar las tablas de retenciones de ISR para que los aumentos al salario mínimo beneficien en mayor medida a los hogares.