Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 17

El nuevo plan financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) resulta neutral en términos de crédito tanto para la banca comercial, como para la de desarrollo, señaló Fitch Ratings en un comunicado.

“La exposición de la banca comercial a Pemex es baja. Los bancos mantienen una política prudencial con respecto a la empresa a pesar de la regulación local”, se menciona en el comunicado de la calificadora.