Jueves 21 de agosto de 2025, p. 17
El nuevo plan financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) resulta neutral en términos de crédito tanto para la banca comercial, como para la de desarrollo, señaló Fitch Ratings en un comunicado.
“La exposición de la banca comercial a Pemex es baja. Los bancos mantienen una política prudencial con respecto a la empresa a pesar de la regulación local”, se menciona en el comunicado de la calificadora.
La firma destacó que el perfil crediticio de Pemex ha mejorado ligeramente, debido en gran parte a las iniciativas gubernamentales anunciadas recientemente para gestionar vencimientos de deuda.
Sin embargo, es poco probable que los bancos comerciales aumenten su exposición debido a los estándares prudenciales de préstamo.