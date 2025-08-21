Economía
Si quiere demandar, está en su derecho: Sheinbaum
 
Periódico La Jornada
Jueves 21 de agosto de 2025, p. 17

Tras la demanda en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos interpuesta por CIBanco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la institución financiera “está en su derecho” de tomar esa medida.

El martes se dio a conocer que el banco mexicano presentó el recurso legal tras las acusaciones en su contra de facilitar lavado de dinero a organizaciones criminales, con lo cual busca frenar la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros, a finales de junio pasado, que lo desconectará del sistema financiero estadunidense el 4 de septiembre. En la mañanera de ayer, a pregunta sobre el tema, la mandataria federal respondió brevemente: “Lo vi en los medios, no tenemos conocimiento de que lo vaya a hacer, está en su derecho, si así lo considera”.

Agregó que “lo importante” es que el Departamento del Tesoro amplió el plazo para aplicar las sanciones a las instituciones financieras que señaló de presuntamente facilitar lavado de dinero para grupos criminales (además de CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector).

La jefa del Ejecutivo recordó que, tras las determinaciones del Tesoro estadunidense, hay ofrecimientos de particulares para comprar a los bancos señalados.

