Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 17

La prórroga de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en la aplicación de las sanciones en contra de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero, habla mucho de que puede haber una resolución positiva para estas instituciones, prevé Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

“Nos hace falta información, aparentemente, no hay ninguna operación específica señalada y eso ha causado mucha confusión en el mercado mexicano de valores”, reconoció.

La apuesta de algunos grupos financieros mexicanos o algunos inversionistas es que si cambian algunos consejeros y directivos, excluyan a estas entidades de esa regulación, dado que el FinCEN está contra los dueños y algunos de los directivos de las empresas, aunque todavía es prematuro señalarlo, admitió el especialista bursátil.

Estas extensiones de plazo pueden hacer que estas instituciones demuestren que no tienen operaciones ilícitas o que están en manos equivocadas. Y mientras el gobierno de Estados Unidos siga aplazando es que quizás no tengan suficiente información.