Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 17

Sin pruebas de dominio público, las acusaciones hechas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su acrónimo en inglés) en contra de Intercam, CIBanco y Vector, ya han generado una afectación en sus operaciones al mismo tiempo que su reputación se ha visto dañada, confirman analistas del sector financiero y cifras oficiales.

Los depósitos de los ahorradores en ambos bancos y las inversiones en la casa de bolsa se encuentran debidamente protegidas y no corren riesgo, de acuerdo con lo que han expuesto las autoridades.

Los datos más recientes presentados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), indican que al cierre de junio los depósitos del público en general y el nivel de capitalización de los dos bancos acusados por Estados Unidos de facilitar lavado de dinero a organizaciones criminales han disminuido.

Y mientras eso sucede, “la confiabilidad y credibilidad” de las instituciones, que resultan elementales para poder operar, se ven seriamente perjudicadas, confirmó Álvaro Vertiz, socio de DGA Group.

A finales de junio, el Departamento del Tesoro, por medio de la FinCEN, acusó a las tres instituciones de facilitar lavado de dinero a organizaciones criminales. El gobierno de México argumentó que no recibió evidencia de ello.

Esta semana se dio a conocer que CIBanco presentó una denuncia en contra del Tesoro ante la Corte Federal del Distrito de Columbia en la que afirma que en reiteradas ocasiones ha solicitado las pruebas correspondientes “pero a pesar de los repetidos intentos, se han negado a proporcionar las pruebas que sustenten las acusaciones concluyentes”.

Menos depósitos

De acuerdo con la información de la CNBV, al concluir junio, el saldo de los depósitos de Intercam Banco alcanzó 37 mil 600 millones de pesos, lo que representó una caída de 2.8 por ciento, en términos reales, si se compara con lo reportado en el mismo mes del año previo.