▲ China está considerando por primera vez permitir el uso de monedas estables respaldadas por yuanes para impulsar una mayor adopción de su moneda en el mundo, en un cambio importante de su postura hacia los activos digitales. Será a finales de este mes cuando el Consejo de Estado revele un plan para fomentar el uso internacional de la divisa y así estar acorde con el impulso de Estados Unidos a las stablecoins, indicaron fuentes. Desde hace tiempo, China aspira a que el yuan alcance un estatus global, similar al dólar o al euro, como reflejo de su peso como segunda economía mundial y mayor exportador (en la imagen, el puerto de Qingdao). Sin embargo, el país prohibió el comercio y la minería de criptodivisas en 2021. Foto Afp