Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 15

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) rechazó una solicitud para utilizar el nombre de la pintora mexicana Frida Kahlo en una marca y un logotipo, en lo que es la más reciente disputa por la imagen de la artista plástica más importante del país.

De acuerdo con el expediente 2755643, en mayo de 2022 Alejandro Martínez Araiza, líder del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), solicitó al organismo por conducto de un despacho de abogados el registro de la marca Casa Frida en la clase internacional 35, para identificar a una empresa de gestión de oficinas de negocios para terceros.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial obliga la publicación de las solicitudes para recibir oposiciones al registro, en caso de que existan. Lo anterior permitió a la firma panameña Frida Kahlo Corporation (FKC) interponer un reclamo, para que el IMPI negara el registro de marca.

Según el alegato elaborado por Roberto Arochi Escalante, del despacho de abogados Arochi & Lindner, la marca y signos que Martínez Araiza buscó registrar son semejantes a los registrados por FKC.

Arochi & Lindner explica en el documento que la marca Casa Frida puede crear confusión o un riesgo de asociación con la marca notoriamente conocida, es decir, Frida Kahlo.

Aunado a ello, el despacho de abogados argumentó que se corre el riesgo de que el registro constituya un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca, que es considerada famosa, así como causar desprestigio y diluir el carácter distintivo de la marca, pues el logotipo utilizado es un diseño semejante a la escritura de F y la K de la pintora.

En la misma oposición entregada al IMPI, Arochi Escalante explica que FKC es la única titular de diversos registros de marca concedidos por el organismo bajo la denominación del nombre de la pintora mexicana, así como variantes de ésta, pero siempre remitiendo a la famosa artista y su entorno cultural, artístico y social.

Lo anterior implica que la empresa FKC puede explotar la imagen gráfica asociada a Kahlo, como es su silueta, el diseño de sus cejas y labios, la grafía de su escritura (su nombre e iniciales), el nombre en sí mismo (con y sin el apellido), Viva la Frida, Pasión por la Vida, Casa Kahlo, entre otros.

La firma panameña ha registrado ante el IMPI toda clase de usos que pueda darse al nombre de la artista, como bebidas alcohólicas, prendas de vestir, calzado, sombrerería, servicios de preparación de alimentos y bebidas, alojamiento, muebles, juegos y juguetes, utensilios y recipientes, papel, cartón, metales preciosos, aparatos científicos y tabaco, entre otros.

La Jornada solicitó hablar del asunto con Martínez Araiza, pero no se recibió una respuesta por parte del líder del SNAC. No obstante, la abogada Marisol Bonilla, quien hizo las gestiones para registrar Casa Frida ante el IMPI, señaló a esta casa editorial que la solicitud fue rechazada.

Disputas

Este caso es la única disputa por utilizar el nombre, concepto y signos distintivos de la pintora, cuyo nombre completo era Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón.

En 2018, la firma estadunidense Mattel puso en venta una edición especial de la muñeca Barbie con la imagen de la artista plástica nacida en julio de 1907.

El producto fue retirado del mercado debido a que Mara de Anda y Mara Cristina Romeo Pinedo, nieta e hija de Isolda Pinedo Kahlo, esta última hija de Cristina Kahlo, hermana de la pintora, interpusieron un recurso legal para evitar la venta de la muñeca en el país.

La figura diseñada por Kelley Lindberg mostraba facciones afiladas, sin vello facial, entrecejo poco abundante, labios gruesos pintados de rojo, brazos extremadamente delgados, así como una vestimenta similar a la que usaba la artista plástica.

En diciembre de 2021, un juzgado de la Ciudad de México determinó que FKC era la única propietaria exclusiva de la marca Frida Kahlo, por lo que Romeo Pinedo perdió el litigio iniciado por la comercialización de la muñeca.