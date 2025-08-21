De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. a31

La Liga Mx se quedó sin representantes en las semifinales de la Leagues Cup, tras las eliminaciones de Puebla y Pachuca ante los equipos de la Major League Soccer (MLS): Seattle Sounders y Los Ángeles Galaxy, respectivamente.

El conjunto de La Franja cayó 4-3 en la tanda de penales ante Seattle, tras empatar sin anotaciones en el tiempo regular en el duelo disputado en el Lumen Field. Ricardo Marín y Nicolás Díaz erraron sus disparos y permitieron al cuadro estadunidense, el cual goleó 7-0 a Cruz Azul en fase de grupos, avanzar a la siguiente ronda.

En tanto, Pachuca, líder del torneo mexicano y último sobreviviente en el certamen binacional, perdió 2-1 ante el Galaxy, debido a un autogol de Alonso Aceves al minuto 27 y otro tanto del alemán Marco Reus al 37; mientras, Alexandre Zurawski descontó al 97 para los Tuzos en el juego que se llevó a cabo en el Dignity Health Sports Park.