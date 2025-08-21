▲ Tras los enfrentamientos entre aficionados de Independiente, de Argentina, y la Universidad de Chile se reporta un saldo de 10 heridos y 90 detenidos. Foto Ap

Ap y Afp

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. a12

Buenos Aires. El partido entre Independiente y el visitante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue suspendido ayer al comienzo del segundo tiempo debido a los actos violentos de aficionados, que hasta el momento dejan un saldo de 10 heridos y 90 detenidos.

Desde el sector visitante del estadio Libertadores de América en Buenos Aires, simpatizantes chilenos habrían lanzado objetos contra los hinchas locales, lo que obligó a la intervención policial y al desalojo parcial de ese sector.

A pesar de las medidas de seguridad, los episodios violentos continuaron y derivaron en choques entre ambas aficiones. El árbitro uruguayo Gustavo Tejera ordenó detener el partido.