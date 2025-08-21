Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. a12

La mexicana Jacqueline Ovalle está cerca de protagonizar el fichaje más caro en la historia del futbol femenil mundial en caso de concretarse su traspaso de Tigres al Orlando Pride, de Estados Unidos, por un monto cercano a los dos millones de dólares.

Aunque hasta el momento ninguno de los dos clubes lo ha anunciado de manera oficial, según diversos reportes, la negociación está a punto de cerrarse, toda vez que el lunes concluye el mercado de fichajes de la National Women’s Soccer League (NWSL, por sus siglas en inglés), y podría ser presentada en los próximos días.

La también seleccionada nacional tiene contrato vigente con el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) hasta el verano de 2026; sin embargo, el equipo estadunidense estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión para incorporarla a su plantel.

Con su contratación, La Maga, quien ha deslumbrado con su espectacular estilo de juego y que incrementó su fama tras el golazo de escorpión que anotó en el partido ante Chivas en el torneo Clausura 2025, marcaría un hito en el balompié de mujeres, tanto a escala global como en la Liga Mx Femenil.

El fichaje más caro en el futbol de mujeres hasta ahora había sido el de la delantera canadiense Olivia Smith, quien hace un mes pasó del Liverpool al Arsenal por 1.3 millones de dólares.

Dicha cifra había superado al récord anterior de 1.1 millones de dólares que el Chelsea pagó en enero pasado al San Diego Wave por la defensa estadunidense Naomi Girma.

La salida de Ovalle, quien formó parte de Tigres desde el torneo Apertura 2017, en el cual se oficializó la Liga Mx Femenil, significaría una baja muy importante para las Amazonas, pues es la máxima goleadora en la historia del club, con 136 anotaciones.