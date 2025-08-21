Jueves 21 de agosto de 2025, p. a11
Con dos penales anotados por el uruguayo Luis Suárez, el Inter Miami eliminó a Tigres de la Leagues Cup 2025 tras imponerse 2-1 en el duelo de cuartos de final, disputado ayer en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida, y en el que el equipo estadunidense no contó con su estrella Lionel Messi.
Las anotaciones del Pistolero ocurrieron a los minutos 23 y 89, con lo que las Garzas consiguieron su boleto a semifinales, donde se medirán ante Orlando City, que a su vez echó del certamen al Toluca. Por el conjunto regiomontano descontó Ángel Correa, al 67.
En el duelo más atractivo de cuartos de final del certamen, donde estuvo presente el técnico de la selección mexicana, Javier Vasco Aguirre, se esperaba que el astro argentino saliera a la cancha de titular, luego de que este fin de semana volvió a participar con su equipo en la liga estadunidense después de haberse lesionado a principios de mes; sin embargo, nuevamente causó baja debido a molestias musculares, aunque sí estuvo en el estadio y observó el juego desde un palco.
El equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano se adelantó en el marcador luego de que el árbitro sancionó una mano del mexicano Javier Aquino, quien se barrió en el área de Tigres para cortar un centro de Jordi Alba, y por la inercia de la jugada tocó el balón con el brazo izquierdo. Suárez fue el encargado de cobrar y, aunque su disparo hacia el poste derecho fue adivinado, logró superar el lance del portero felino Nahuel Guzmán.
Al comienzo del segundo tiempo, el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) generó una jugada clara de gol, luego de que al minuto 57 Diego Lainez lanzó un disparo remate desde fuera del área que pasó cerca de la base del poste izquierdo.
Fue hasta el minuto 67 cuando Tigres por fin logró descontar, luego de que Correa, tras un pase de Juan Brunetta, se coló en el área entre dos defensas, Gonzalo Luján y Marcelo Weigandj, y soltó un tiró que Óscar Ustari no pudo atajar, con lo que puso el 1-1 en la pizarra.
No obstante, en los últimos minutos, Aquino volvió a cometer otra mano en el área, por lo que el silbante, tras revisar la jugada en el VAR, no perdonó y nuevamente decretó una pena máxima. Suárez fue otra vez el elegido para ejecutar el tiro penal, y con un potente remate de derecha venció por segunda vez a Guzmán para sellar el triunfo de su equipo y el pase a las semifinales.
En el otro duelo de cuartos de final, disputado ayer en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, Orlando City venció 6-5, en tanda de penales, al vigente campeón de la Liga Mx, el Toluca, tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario, con lo que también consiguió su bole-to a la siguiente fase.