Jueves 21 de agosto de 2025, p. a11

Con dos penales anotados por el uruguayo Luis Suárez, el Inter Miami eliminó a Tigres de la Leagues Cup 2025 tras imponerse 2-1 en el duelo de cuartos de final, disputado ayer en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida, y en el que el equipo estadunidense no contó con su estrella Lionel Messi.

Las anotaciones del Pistolero ocurrieron a los minutos 23 y 89, con lo que las Garzas consiguieron su boleto a semifinales, donde se medirán ante Orlando City, que a su vez echó del certamen al Toluca. Por el conjunto regiomontano descontó Ángel Correa, al 67.

En el duelo más atractivo de cuartos de final del certamen, donde estuvo presente el técnico de la selección mexicana, Javier Vasco Aguirre, se esperaba que el astro argentino saliera a la cancha de titular, luego de que este fin de semana volvió a participar con su equipo en la liga estadunidense después de haberse lesionado a principios de mes; sin embargo, nuevamente causó baja debido a molestias musculares, aunque sí estuvo en el estadio y observó el juego desde un palco.

El equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano se adelantó en el marcador luego de que el árbitro sancionó una mano del mexicano Javier Aquino, quien se barrió en el área de Tigres para cortar un centro de Jordi Alba, y por la inercia de la jugada tocó el balón con el brazo izquierdo. Suárez fue el encargado de cobrar y, aunque su disparo hacia el poste derecho fue adivinado, logró superar el lance del portero felino Nahuel Guzmán.