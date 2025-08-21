México llega a 21 oros en los Panamericanos de Asunción
Jueves 21 de agosto de 2025, p. a11
El atletismo sumó ayer dos medallas de oro a la cosecha de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, en una jornada en la que se consiguieron 11 preseas para un total de 95, a tres días de que finalice la justa.
La mediofondista Dafne Juárez se coronó en la prueba de mil 500 metros al registrar un tiempo de 4:23.58 minutos, mientras su compatriota Sabrina Salcedo obtuvo plata y el bronce fue para la ecuatoriana Carmen Alder.
“Fue una prueba bastante estratégica, por momentos íbamos lento, sabíamos que se definiría en la última vuelta, en la que teníamos que hacer un cierre rápido. Había competidoras más veloces que yo, pero me sentí bien y pude pasar a la competidora de Ecuador para ganar la plata. Estoy contenta por este resultado y más porque el oro se haya quedado en México. Fue una visualización en conjunto, cada quien venía a hacer su trabajo, su propia carrera. Los objetivos son similares, dos mexicanas en la misma prueba es algo muy bueno, cada una tenía su estrategia, pero cuando la vi pasar me dio fuerza para pelear por el segundo sitio”, declaró Salcedo al finalizar la contienda.
En los 400 metros con vallas, Antonia Sánchez obtuvo metal dorado al superar a las caribeñas Michelle Smith, de Islas Vírgenes, y Daynea Colstock, de Jamaica, quienes finalizaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. La presea dorada de Sánchez, quien finalizó la prueba en 55.91 segundos, fue la tercera para México en el atletismo, donde se han obtenido 10 medallas.
“Esto es un sueño hecho realidad, al principio no me lo creía, pero es un recordatorio de que deben seguir sus sueños y con perseverancia van a lograr sus objetivos” comentó la corredora mexicana.
Plata en halterofilia
En halterofilia, Leonardo Torres ganó la primera presea de la disciplina al conseguir argenta en los 71 kilogramos. Levantó un total de 274 kilos (124 en arranque y 150 de envión). En la rama femenil, María Verdín también se quedó con la plata en los 58 kilogramos al levantar un total de 189 (84 de arranque y 105 en el envión).
Ángel Segura se quedó con la plata en los 60 kilos en lucha estilo grecorromana, tras caer ante el estadunidense Hopper Black, mientras Diego Macías logró de igual manera el subcampeonato, al perder con el competidor de las barras y las estrellas Payton Jacobson. Dorian Trejo ganó la última presea argenta en la jornada para la disciplina, al perder con el venezolano Juan Díaz.
En otros deportes, José Enrique Gil finalizó tercero en la final de C1 mil metros de canotaje, Jaime Palomino se llevó el bronce en esquí acuático modalidad slalom y Pablo Font hizo lo propio en la categoría de figura.
México se mantiene en el cuarto sitio del medallero con 95 preseas (21 oros, 39 platas y 35 bronces), debajo del líder Brasil, Colombia (2) y Estados Unidos (3).