▲ La mexicana Dafne Juárez (338), quien se llevó el oro, corre por detrás de la también tricolor Sabrina Salcedo (353), ganadora de la plata, ayer durante la competencia de los mil 500 metros en los Juegos Panamericanos Junior. Foto @asu2025

De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. a11

El atletismo sumó ayer dos medallas de oro a la cosecha de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, en una jornada en la que se consiguieron 11 preseas para un total de 95, a tres días de que finalice la justa.

La mediofondista Dafne Juárez se coronó en la prueba de mil 500 metros al registrar un tiempo de 4:23.58 minutos, mientras su compatriota Sabrina Salcedo obtuvo plata y el bronce fue para la ecuatoriana Carmen Alder.

“Fue una prueba bastante estratégica, por momentos íbamos lento, sabíamos que se definiría en la última vuelta, en la que teníamos que hacer un cierre rápido. Había competidoras más veloces que yo, pero me sentí bien y pude pasar a la competidora de Ecuador para ganar la plata. Estoy contenta por este resultado y más porque el oro se haya quedado en México. Fue una visualización en conjunto, cada quien venía a hacer su trabajo, su propia carrera. Los objetivos son similares, dos mexicanas en la misma prueba es algo muy bueno, cada una tenía su estrategia, pero cuando la vi pasar me dio fuerza para pelear por el segundo sitio”, declaró Salcedo al finalizar la contienda.

En los 400 metros con vallas, Antonia Sánchez obtuvo metal dorado al superar a las caribeñas Michelle Smith, de Islas Vírgenes, y Daynea Colstock, de Jamaica, quienes finalizaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. La presea dorada de Sánchez, quien finalizó la prueba en 55.91 segundos, fue la tercera para México en el atletismo, donde se han obtenido 10 medallas.