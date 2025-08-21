Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025

La familia del ídolo popular Julio César Chávez asegura que tiene plena confianza de que resolverán la situación que atraviesa Julito, actualmente detenido en un penal de máxima seguridad vinculado a los delitos de tráfico de armas y por estar presuntamente ligado al cártel de Sinaloa.

Esto lo comparte Rodolfo Chávez, entrenador que estuvo en la esquina de su hermano, la leyenda del boxeo mexicano durante toda su carrera y también a cargo del trabajo de su sobrino Julio César Chávez Jr.

Antes de que fuera deportado el peleador, Rodolfo habló con La Jornada sobre cómo afrontan esta crisis familiar y expresó lo que considera la razón principal por la cual vinculan a Chávez Jr en un caso tan delicado. “Creo que su único problema es estar casado con una muchacha que es ex nuera del Chapo Guzmán”, planteó Rodolfo desde Culiacán, Sinaloa.

Chávez Jr es pareja de Frida Muñoz, quien estuvo casada con Édgar Guzmán, hijo del Chapo, asesinado en 2008 y con quien tuvo una hija. El boxeador ahora detenido acostumbraba hacer videos con declaraciones que se volvían polémicas y virales, como cuando contó que conocía al narcotraficante Ovidio Guzmán, a quien consideraba una buena persona, pues sólo lo trataba como el tío de su hijastra.

“Ese es el único problema y por eso están contando ahora tantas mentiras. Todo eso de que Julito era golpeador de Los Chapitos, que colgaba gente como costal para pegarles o que financiaba al cártel, ¿cómo va a hacer eso, si mi sobrino ganó mucho dinero con su carrera?”, exclamó.

Lo que resulta más extraño para la familia Chávez, expuso Rodolfo, es que durante años vivió en Los Ángeles sin ningún atisbo de que era investigado. De hecho, antes de la pelea que perdió contra el popular youtuber estadunidense Jake Paul, el 25 de junio de 2025, Chávez Jr ofreció entrevistas y estuvo bajo la mirada pública de forma masiva. Sólo una semana después de aquel espectáculo en el Honda Center de Anaheim, California, fue detenido por su situación migratoria irregular y ahí las autoridades estadunidenses dieron a conocer que había sospechas de que estaba vinculado al crimen organizado.