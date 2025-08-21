Gustavo Castillo, César Arellano y Cristina Gómez Lim

Reporteros y corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. a10

La investigación y causa penal en contra del boxeador Julio César Chávez Jr comenzó con base en la denuncia que presentó la Agencia de Investigación y Seguridad Nacional perteneciente a la Dirección de Inmigración y Aduana de Estados Unidos el 21 de noviembre de 2019, cuando en ese país comenzaron a ser detenidos integrantes de la banda de traficantes de armas y droga que operaban para el cártel de Sinaloa, bajo las órdenes de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, señala la acusación presentada ante un juez de control con sede en Hermosillo, Sonora.

La Jornada obtuvo detalles de la solicitud de orden de aprehensión contra Chávez Jr y 12 personas más.

Los documentos del Poder Judicial de la Federación (PJF) refieren que la representación estadunidense entregó al Ministerio Público Federal el oficio HSI-2019-2030-OR/AT, en el cual se describen las actividades del grupo que adquiría armas en Nogales, Arizona, Estados Unidos, y las trasladaban a territorio mexicano.

En las investigaciones se resalta que Julio César Jr era amigo de Los Chapitos y sus operadores cercanos como El Nini, jefe de seguridad de los hijos del Chapo Guzmán, y que el púgil golpeó “a uno de los morros del Nini. Le pegaron una verguiza, porque resulta que llevó a la novia a una oficina donde tienen una bola de levantados y armamento, ahí lo tenía el Nini, dice que para eso le habla al Julio, para pegarle una verguiza, que los cuelga, y éste (Julio Cesar) los agarra como costal de box”.

En ese contexto, el juez que libró la orden de captura consideró que a los 13 implicados en este caso se les debe suponer “responsables en la comisión de los hechos que la ley señala como delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico y fabricación de armas, en su modalidad de quien participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y a quienes los fabriquen”.