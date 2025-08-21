Denuncia que lo tienen incomunicado
Jueves 21 de agosto de 2025, p. a10
La investigación y causa penal en contra del boxeador Julio César Chávez Jr comenzó con base en la denuncia que presentó la Agencia de Investigación y Seguridad Nacional perteneciente a la Dirección de Inmigración y Aduana de Estados Unidos el 21 de noviembre de 2019, cuando en ese país comenzaron a ser detenidos integrantes de la banda de traficantes de armas y droga que operaban para el cártel de Sinaloa, bajo las órdenes de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, señala la acusación presentada ante un juez de control con sede en Hermosillo, Sonora.
La Jornada obtuvo detalles de la solicitud de orden de aprehensión contra Chávez Jr y 12 personas más.
Los documentos del Poder Judicial de la Federación (PJF) refieren que la representación estadunidense entregó al Ministerio Público Federal el oficio HSI-2019-2030-OR/AT, en el cual se describen las actividades del grupo que adquiría armas en Nogales, Arizona, Estados Unidos, y las trasladaban a territorio mexicano.
En las investigaciones se resalta que Julio César Jr era amigo de Los Chapitos y sus operadores cercanos como El Nini, jefe de seguridad de los hijos del Chapo Guzmán, y que el púgil golpeó “a uno de los morros del Nini. Le pegaron una verguiza, porque resulta que llevó a la novia a una oficina donde tienen una bola de levantados y armamento, ahí lo tenía el Nini, dice que para eso le habla al Julio, para pegarle una verguiza, que los cuelga, y éste (Julio Cesar) los agarra como costal de box”.
En ese contexto, el juez que libró la orden de captura consideró que a los 13 implicados en este caso se les debe suponer “responsables en la comisión de los hechos que la ley señala como delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico y fabricación de armas, en su modalidad de quien participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y a quienes los fabriquen”.
Mientras tanto, un día después de haber sido deportado a México y trasladado al penal de máxima seguridad Cefereso número 11 en Hermosillo, el pugilista Julio César Chávez Carrasco promovió un juicio de amparo en el que reclamó privación de la libertad e incomunicación en su contra por parte de las autoridades federales.
En exclusiva para La Jornada, según información del expediente 1546/25 radicado en el juzgado decimoprimero de distrito en el estado de Sonora, la defensa legal del ex campeón mundial presentó la tarde del martes la solicitud de amparo indirecto en un intento por frenar los efectos de su reclusión. El recurso busca proteger sus derechos en medio del proceso penal que enfrenta por delincuencia organizada y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.
Con este amparo, la defensa de Chávez Jr busca abrir una vía legal paralela mientras se desarrolla el proceso en su contra, que hasta ahora lo mantiene recluido bajo estrictas medidas de seguridad.
El boxeador fue deportado a México el lunes 18 de agosto tras permanecer más de un mes bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional lo catalogó como migrante ilegal, “amenaza para la seguridad pública” y presunto integrante del cártel de Sinaloa. Su detención en territorio estadunidense se realizó el 2 de julio en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en marzo de 2023 por un juez federal en México.