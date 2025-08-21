▲ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó que el Instituto Smithsonian sólo plantee “lo horrible que es nuestro país, lo terrible que fue la esclavitud” y no haya “nada sobre el éxito, nada sobre la brillantez”. Foto Afp

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 5

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que pidió una investigación sobre el contenido de los museos, a los que acusa de ser “wokes”, especialmente en relación con la historia de la esclavitud.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el mandatario republicano lleva adelante una cruzada contra las instituciones educativas y culturales estadunidenses que según él apoyan la ideología “woke”, un término peyorativo de la derecha radical para designar las políticas de fomento a la diversidad.

“Los museos de Washington, pero también de todo el país, son en esencia los últimos vestigios del ‘wokismo’”, denunció Trump en su red Truth Social.

“He dado instrucciones a mis fiscales para que revisen (las políticas de) los museos e inicien exactamente el mismo proceso que se ha seguido con las universidades, donde se han logrado enormes avances”, agregó el multimillonario conservador.

“Este país no puede ser ‘woke’ porque el ‘WOKISMO’ SE HA TERMINADO”, proclamó.

La Casa Blanca anunció la semana pasada, en una carta dirigida a al Instituto Smithsonian, que gestiona una veintena de museos en Washington, que el gobierno realizará un examen exhaustivo de las exhibiciones para garantizar su “alineamiento” con la visión de Trump de “restaurar la verdad y la cordura en la historia estadunidense”.