Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 5

El escultor mexicano japonés Kiyoto Ota recibió ayer la Medalla Bellas Artes 2025 en Artes Visuales, en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, por un conjunto de obra que con dominio técnico ha permitido consolidar propuestas de gran relevancia, así como por su compromiso como docente, cuya labor ha formado generaciones de artistas que hoy participan activamente en la vida cultural del país.

En la ceremonia, donde estuvieron presentes familiares del creador, integrantes del cuerpo diplomático de Japón y de la comunidad artística, se reconoció la práctica escultórica de Ota como aquella que no se somete al rigor conceptual, sino que privilegia escuchar la voz de los materiales y trabajar la escultura a partir de la intuición.

“La mística de Kiyoto rompe con algunos conceptos tradicionales sobre la escultura y amplía el campo de acción entre lo que está y lo que vemos, creando espacios emocionales que cuentan historias, a veces personales o que vienen de relatos tradicionales”, sostuvo Magali Lara, miembro del jurado.

Ota nació en Sasebo, Nagasaki, en 1948, y radica en México desde 1972, aunque en un principio quería ser pintor, durante sus estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos se decidió por la escultura.

Su carrera formal como escultor comenzó en 1979, cuando ganó el tercer premio compartido en la primera trienal de Escultura en la Ciudad de México. Después, en 1986, el Museo de Arte Moderno realizó su primera exposición individual titulada El templo del deseo, y desde entonces se mantiene activo con una producción y exposiciones regulares.

Entre sus obras destacan 3 Casas Extraordinarias, formadas cada una por tres piezas de grandes dimensiones elaboradas en madera, y Úteruz, un juego de esculturas que, como indica su título, evoca el útero desde la visión que el artista tiene de ese órgano femenino como lugar habitable, confortable y seguro.

“Su obra posee una gran riqueza técnica y conceptual, implica una labor física y mental considerable. En las últimas piezas combina ventiladores, pelotas de baloncesto o cubetas para lograr una experiencia en particular. Hay también una intención de conectarnos con el mundo como parte de un organismo vivo”, agregó Magali Lara.