▲ Con La obra de Bottom, montaje de Iona Weissberg basado en El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, arrancó esta semana el programa Escenarios IMSS-Cultura 2025-2026 en el Teatro Independencia. Foto Luis Castillo

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 4

Los teatros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) buscan recobrar su esplendor de antaño, después de que “durante el periodo neoliberal permanecieron en el abandono y el mercado mandó sobre lo que debía ser una acción del Estado”, afirmó Zoé Robledo, director general de esa instancia.

Al poner en marcha el programa Escenarios IMSS-Cultura 2025-2026, una iniciativa conjunta con la Secretaría de Cultura (SC) federal para fortalecer la creación escénica independiente, Robledo celebró la reactivación de esa emblemática red teatral. La convocatoria –que recibió más de mil 300 proyectos de todo el país– seleccionó 100 propuestas para su presentación.

Las actividades arrancaron la noche del martes en el Teatro Independencia, al sur de la capital, con La obra de Bottom, un desternillante montaje de Iona Weissberg basado en El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare.

En la ceremonia previa, la titular de la SC, Claudia Curiel de Icaza, saludó la reapertura de esos espacios culturales y criticó que durante años sólo se pensó en el factor comercial y en casi privatizarlos. “Desde el sexenio anterior, Zoé (Robledo) estuvo rehabilitándolos con su equipo y una inversión muy importante”.

Destacó que este proyecto destina 30 millones de pesos, antes inexistentes, para compañías independientes de pequeño formato, no sólo de teatro, sino también de danza, que por años ha sido la “olvidada”.

El propósito, explicó, es que itineren por siete regiones de 14 entidades a partir de ahora y hasta febrero del año próximo, para luego emitir una nueva convocatoria. “Se devuelve la vocación social a estos recintos, donde se formaron muchos de los artistas más importantes del país”, subrayó.

La funcionaria agregó que, a unas semanas de cumplirse el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el 1º de octubre, se han destinado 120 millones de pesos adicionales a la creación, al sumar otros programas como el de Teatro Escolar, al que se ha incorporó la danza, y las convocatorias del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) en ambas disciplinas.