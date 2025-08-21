The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 6

Un conjunto de fósiles desenterrados en la Costa Surf de Victoria, Australia, permitió descubrir una antigua especie de ballena con adaptaciones especiales para la caza, como ojos grandes y dientes afilados, lo que arroja luz sobre la evolución de los primeros mamíferos marinos.

La especie ha sido bautizada Janjucetus dullardi en honor a Ross Dullard, residente local de Victoria, que encontró los fragmentos fósiles de la antigua ballena en 2019.

El Janjucetus dullardi es uno de los primos más antiguos de las ballenas modernas y vagaba por los mares hace 26 millones de años, afirman investigadores del Instituto de Investigación Museums Victoria.

A diferencia de los apacibles gigantes modernos, Janjucetus dullardi era un depredador rápido y de dientes afilados con un cuerpo compacto del tamaño de un delfín construido para cazar, según un nuevo estudio publicado en la revista Zoological Journal of the Linnean Society.

“Es una pequeña ballena con grandes ojos y una boca llena de dientes afilados y cortantes. Imagínense la versión tiburón de una ballena barbada: pequeña y aparentemente simpática, pero de ningún modo inofensiva”, explicó Ruairidh Duncan, autor principal del estudio.

Según los investigadores, esta ballena prehistórica tenía un hocico corto, grandes ojos orientados hacia delante del tamaño de una pelota de tenis y afilados dientes cortantes.

De acuerdo con los científicos, este antepasado de las ballenas era un animal compacto y temible en los mares cálidos y poco profundos de la antigua Victoria.

Los hallazgos ofrecen una visión de la evolución temprana de las ballenas barbadas, los gigantes mamíferos filtradores que surcan los océanos modernos.

También arroja más luz sobre la región prehistórica, ahora en la actual Australia, que, según los científicos, fue “antaño la cuna” de algunas de las ballenas más inusuales de la historia.

Los investigadores hicieron el descubrimiento de la nueva especie basándose en un fósil parcial de cráneo con el hueso de la oreja unido encontrado en junio de 2019 por Dullard, residente de Victoria, mientras caminaba por la playa.