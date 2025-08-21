Un sujeto la atacó en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo e intentó huir, pero fue detenido
Jueves 21 de agosto de 2025, p. 28
Una mujer de 20 años fue asesinada ayer durante un robo en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo. Un sujeto la interceptó y la apuñaló en reiteradas ocasiones.
El agresor fue detenido por elementos de la policía capitalina cuando intentaba huir en una bicicleta, que abandonó para escapar por una azotea.
Los hechos tuvieron lugar en las calles Lago Peypus y Lago Trasimeno, en la colonia Ahuehuetes Anáhuac, donde se reportó la presencia de la mujer atacada.
Elementos policiales se dirigieron al sitio, donde observaron a la víctima con manchas hemáticas.
Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y al valorar a la joven de 20 años la diagnosticaron sin signos vitales por herida punzocortante en el tórax, tras lo cual la zona fue acordonada por integrantes de la policía.
Mediante entrevistas con lugareños y el análisis de las cámaras de vigilancia en la zona, los efec-tivos identificaron al agresor y desplegaron un operativo para su captura.
Al percatarse de la presencia policial, el sujeto bajó de la bici e intentó escapar por la azotea de un edificio; sin embargo, fue detenido.
En una revisión le hallaron el cuchillo con el que hirió a la joven y fue presentado ante la Fiscalía de Homicidios.