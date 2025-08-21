▲ Luego de matar con un cuchillo a una mujer de 20 años para robarle el celular en la colonia Ahuehuetes Anáhuac, de la alcaldía Miguel Hidalgo, el agresor fue detenido mientras huía. Cámaras de vigilancia permitieron su identificación y localización. Foto Alfredo Domínguez

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 28

Una mujer de 20 años fue asesinada ayer durante un robo en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo. Un sujeto la interceptó y la apuñaló en reiteradas ocasiones.

El agresor fue detenido por elementos de la policía capitalina cuando intentaba huir en una bicicleta, que abandonó para escapar por una azotea.

Los hechos tuvieron lugar en las calles Lago Peypus y Lago Trasimeno, en la colonia Ahuehuetes Anáhuac, donde se reportó la presencia de la mujer atacada.

Elementos policiales se dirigieron al sitio, donde observaron a la víctima con manchas hemáticas.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y al valorar a la joven de 20 años la diagnosticaron sin signos vitales por herida punzocortante en el tórax, tras lo cual la zona fue acordonada por integrantes de la policía.