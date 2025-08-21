Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 28

Durante seis años, Alondra sufrió de golpes y amenazas por parte de su ex pareja, Ángel N, y aunque en varias ocasiones evitó proceder legalmente, el año pasado interpuso una denuncia por el delito de violencia familiar ante la Fiscalía General de Justicia capitalina, misma que no ha prosperado, por lo que teme por su vida y la de sus dos hijos, de siete y un año de edad.

La mujer narró que las patadas, puñetazos y azotes de cabeza contra el piso eran constantes, los cuales le eran propinados incluso estando embarazada.

Lo dejó más de una vez, pero por miedo a que le hiciera daño a alguno de sus familiares, decidía regresar con el hombre.

La violencia, pese a promesas constantes de que pararía, siguió incrementándose con el paso del tiempo hasta llegar a amenazar la vida de uno de sus hijos.

El sujeto en una ocasión disparó un arma de fuego contra ella en su domicilio común. Falló, sin embargo, uno de los menores estaba a pocos centímetros de donde cayó la bala.

Relató que al menos dos veces a la semana la golpeaba, las agresiones que se incrementaban y por temporadas eran casi a diario.

“Si me atrevía a reclamarle algo, me iba peor, incluso llegó a amenazarme de muerte y a decirme que ni a chingadazos entendía”, relató.