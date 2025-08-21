Productoras cierran calles y no los dejan ni pasar a sus casas
Jueves 21 de agosto de 2025, p. 27
Vecinos de Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc, exigen poner un alto a las filmaciones que perturban su colonia al cerrar las calles y convertirlas en enormes sets de grabación donde ni siquiera quienes habitan pueden pasar.
Los rodajes no tienen horarios, se pueden realizar en la madrugada o a la hora que más convenga a los directores de las empresas productoras. Tiene autorización para hacer descarga de enseres desde un día antes y con conos apartan los lugares de estacionamiento y obstruyen los pasos peatonales, violando la Ley de Cultura Cívica, expusieron los vecinos.
“Cuando llegan empiezan a chiflar, escuchan música a todo volumen, colocan el cableado por todas partes y las plantas de luz muy cerca de los hogares, sin importar que cuando el diésel se empieza a quemar se generan humaredas y malos olores que entran a las viviendas”, expusieron los vecinos.
Santa María la Ribera es una colonia de las más antiguas de la Ciudad de México, las casas no tienen estacionamiento, sólo algunos afortunados habilitaron los patios para guardar sus vehículos, pero la gran mayoría los deja en la calle sin problemas de espacio.
Sin embargo, “cuando llegan las productoras, sólo porque traen el permiso de la Comisión de Filmaciones nos quitan y se apoderan de la vía pública”, narraron los afectados.
En esa colonia, la empresa TLST México filma la serie Rosario Tijeras, para lo cual bloquea el paso de la calle de Frenos y ya se extendieron por Sabino, Acacias, Eligio Ancona, Cedro y Laurel.
Además, dicho rodaje coincidió con uno de la productora PSBY Lemon, que ocupó la calle Jaime Torres Bodet y Eligio Ancona, justo en las mismas fechas, indicaron los vecinos.
Cada uno de los reclamos y quejas fueron expuestos por los vecinos ante autoridades locales durante una reunión que se organizó el pasado martes, sin que se llegara a una solución.
Una de las pocas propuestas que se escucharon, desestimada por los vecinos, fue de la Secretaría de Cultura, que ofreció contratar un estacionamiento para que los vecinos guarden sus vehículos mientras las calles están ocupadas.
El problema de las filmaciones no es exclusivo de la colonia Santa María la Ribera; una situación similar vive la colonia Juárez, donde se anunció el cierre de las calles Lucerna, Roma, Londres y Viena para mañana.