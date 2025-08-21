Josefina Quintero M

Vecinos de Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc, exigen poner un alto a las filmaciones que perturban su colonia al cerrar las calles y convertirlas en enormes sets de grabación donde ni siquiera quienes habitan pueden pasar.

Los rodajes no tienen horarios, se pueden realizar en la madrugada o a la hora que más convenga a los directores de las empresas productoras. Tiene autorización para hacer descarga de enseres desde un día antes y con conos apartan los lugares de estacionamiento y obstruyen los pasos peatonales, violando la Ley de Cultura Cívica, expusieron los vecinos.

“Cuando llegan empiezan a chiflar, escuchan música a todo volumen, colocan el cableado por todas partes y las plantas de luz muy cerca de los hogares, sin importar que cuando el diésel se empieza a quemar se generan humaredas y malos olores que entran a las viviendas”, expusieron los vecinos.

Santa María la Ribera es una colonia de las más antiguas de la Ciudad de México, las casas no tienen estacionamiento, sólo algunos afortunados habilitaron los patios para guardar sus vehículos, pero la gran mayoría los deja en la calle sin problemas de espacio.

Sin embargo, “cuando llegan las productoras, sólo porque traen el permiso de la Comisión de Filmaciones nos quitan y se apoderan de la vía pública”, narraron los afectados.