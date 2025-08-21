Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 27

A 40 metros de distancia de una escuela primaria y un prescolar, la reparación de una fuga de agua dejó abierta una oquedad de dos metros de diámetro y 1.50 de profundidad que ha permanecido por más de tres semanas en la colonia Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tláhuac.

Si bien el periodo vacacional interrumpió el paso continuo de menores y sus tutores, el boquete a media calle en la esquina de Don Pascuale y Gregorio Allegri impide el paso de vehículos por su confinamiento con los montículos de la tierra extraída del mismo sitio y una barrera vial y con dos cordones de cinta de precaución sujetas a un poste.

Vecinos han aprovechado para dejar en el lugar costales y cubetas con cascajo y basura, incluso una llanta.

María Guadalupe Medina, residente de la calle Don Pascuale, contó que acudió personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, reparó una fuga de agua y detectó una fractura en el colector del drenaje, pero dijo que no les correspondía esa reparación y dejó el boquete.