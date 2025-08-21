Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 27

Aunque cuadrillas de trabajadores avanzan en la reparación de dos socavones generados el pasado 14 de agosto en la calzada Ignacio Zaragoza, la vía se ha convertido en un verdadero cuello de botella. La labor en la oquedad más grande –de 4 metros de largo, 2.5 de ancho y 4.5 de profundidad– “va bien lenta”, comentaron testigos.

En un tramo de apenas una cuadra los automovilistas tardan más de ocho minutos en pasar, mientras usuarios de transporte público buscan opciones para llegar al trabajo, como la línea A del Metro, lo que provoca una mayor saturación en las estaciones.

Quienes trabajan en negocios cercanos padecen quizá aún más las afectaciones.

Vanessa Pacheco labora frente al socavón de Canal de San Juan y relató que antes hacía 30 minutos en llegar desde Santa Martha; ahora por las obras su trayecto se alarga hasta dos horas y media.

A pesar de la presencia de policías de tránsito, locatarios señalaron que al día hay por lo menos cinco choques entre vehículos debido a la urgencia por pasar. Como medida de seguridad, la zona se mantiene rodeada por un muro de contención hecho de madera y se perciben grandes montículos de tierra, grava y arena.

La avenida Texcoco, que corre paralela a Zaragoza, suele ser la opción para librar el tráfico; sin embargo, a la altura del mercado de San Juan varias calles están cerradas y los automovilistas se ven obligados a reincorporarse en la calle Julián de los Reyes. “Se crea más relajo todavía, supuestamente dicen que van a tardar ¡un mes!”, reprochó Juan Rivera al bajar de una combi: “estamos en el país de nunca jamás”, dijo con sarcasmo.