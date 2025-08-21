Jueves 21 de agosto de 2025, p. 26
Eran las 7 horas de la mañana del martes 20 de mayo cuando Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, circulaba en su camioneta Audi y, como todos los días, recogió a su compañero y coordinador de asesores de la gobernante, José Muñoz, en las inmediaciones de la estación Metro Xola.
En ese punto, luego de un seguimiento que duró por lo menos una semana, un sujeto, vestido con una chamarra, chaleco verde, guantes y un casco de motociclista, se emparejó a la altura del vehículo y comenzó a disparar en contra de ambos funcionarios.
Asestó 12 tiros, ocho al cuerpo de Ximena y tres a José Muñoz, cuyo cuerpo quedó sobre la cinta asfáltica, mientras ella avanzó algunos metros hasta impactar frente a los números 678 y 679 de la calzada de Tlalpan.
El sicario abordó una motocicleta negra marca Bajaj, modelo Dominar 400, con placas 84TWP3 del estado de Querétaro y avanzó junto con un cómplice hasta el número 55 de la calle Rubén Darío, colonia Moderna, donde la abandonaron junto con dos chalecos verdes, un casco y guantes, que impidieron el hallazgo de huellas dactilares.
Dicha unidad fue emplacada el 28 de febrero de 2023 en Querétaro a nombre de Carlos Jesús N.
Los implicados abordaron después una camioneta Nissan Kicks azul con placas NWG-78-22 y escaparon; posteriormente abandonaron esa unidad en las calles Reyna Xóchitl y Niños Héroes, barrio La Asunción, en la alcaldía Iztacalco.
Ahí tomaron una camioneta tipo Urvan con placas sobrepuestas que correspondían a las de un vehícu-lo Trax.
La Urvan utilizada para que huyeran los involucrados en el crimen de Ximena y José fue detectada cuando salía de la capital hacia el municipio de Tonanitla, estado de México, con dirección al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA).
Se les siguió en entidades como Guerrero, estado de México, Querétaro y Morelos.
En el lugar del atentado permanece una placa metálica en memoria de Ximena Guzmán y José Muñoz. Colocada en el asfalto cerca de un puente a desnivel, indica la fecha del crimen con la leyenda: “Aquí fueron asesinados de manera cobarde José Muñoz Vega y Ximena J. Guzmán Cuevas. Quienes los conocimos y amamos seguimos en espera de verdad y justicia”.