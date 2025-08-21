Kevin Ruiz y Nayelli Ramírez

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 26

Eran las 7 horas de la mañana del martes 20 de mayo cuando Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, circulaba en su camioneta Audi y, como todos los días, recogió a su compañero y coordinador de asesores de la gobernante, José Muñoz, en las inmediaciones de la estación Metro Xola.

En ese punto, luego de un seguimiento que duró por lo menos una semana, un sujeto, vestido con una chamarra, chaleco verde, guantes y un casco de motociclista, se emparejó a la altura del vehículo y comenzó a disparar en contra de ambos funcionarios.

Asestó 12 tiros, ocho al cuerpo de Ximena y tres a José Muñoz, cuyo cuerpo quedó sobre la cinta asfáltica, mientras ella avanzó algunos metros hasta impactar frente a los números 678 y 679 de la calzada de Tlalpan.

El sicario abordó una motocicleta negra marca Bajaj, modelo Dominar 400, con placas 84TWP3 del estado de Querétaro y avanzó junto con un cómplice hasta el número 55 de la calle Rubén Darío, colonia Moderna, donde la abandonaron junto con dos chalecos verdes, un casco y guantes, que impidieron el hallazgo de huellas dactilares.