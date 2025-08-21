▲ La jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, anunció la detención de 13 sospechosos del asesinato de sus colaboradores Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega. Foto Cuartoscuro

Kevin Ruiz y Alejandro Cruz

Periódico La Jornada

Jueves 21 de agosto de 2025, p. 26

En 11 cateos, autoridades capitalinas y federales lograron la detención de 13 personas relacionadas con el doble homicidio de la secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, Ximena Guzmán y de su coordinador de asesores, José Muñoz; seis de ellos, con participación activa en el crimen, ya tenían órdenes de aprehensión acusados de asociación delictuosa y homicidio doloso.

Al mediodía de ayer, la mandataria capitalina ofreció un mensaje donde adelantó que las capturas fueron logradas durante la madrugada y resaltó que su administración no descansará hasta que se haga justicia para sus colaboradores.

Más tarde, en conferencia de prensa conjunta, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde; el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local, Pablo Vázquez, y el de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dieron los pormenores de las aprehensiones y precisaron que hicieron un seguimiento a los detenidos durante 20 días de vigilancias fijas y móviles.

Precisaron que las investigaciones continúan abiertas para dar con el móvil del crimen, así como con el autor material, aún no identificado, y para determinar si participó alguna organización delictiva.

Bertha Alcalde informó que seis de los detenidos cuentan con órdenes de aprehensión, y fueron identificados como Jesús N, Arlete N, Neri N, Abraham N, Jesús Francisco N, y Francisco N.

“Estas personas están siendo investigadas por participar en la coordinación logística del homicidio, tanto lo que tiene que ver con la compra, ocultamiento de los vehículos, los seguimientos que se hicieron los días previos al ataque, así como otras actividades logísticas que tienen que ver con el operativo”, explicó.

Los cateos fueron realizados en inmuebles ubicados en Xochimilco, Gustavo A. Madero, Otumba y Coacalco, estado de México, donde identificaron que se cometían delitos contra la salud y portación de arma de fuego. También detectaron que los involucrados ocultaron vehículos y recargaron celulares, entre otras actividades sospechosas.