Seis contaban con orden de aprehensión
Las detenciones se realizaron en 11 cateos durante la madrugada de ayer // El sicario que disparó continúa prófugo // El móvil aún se desconoce
Jueves 21 de agosto de 2025, p. 26
En 11 cateos, autoridades capitalinas y federales lograron la detención de 13 personas relacionadas con el doble homicidio de la secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, Ximena Guzmán y de su coordinador de asesores, José Muñoz; seis de ellos, con participación activa en el crimen, ya tenían órdenes de aprehensión acusados de asociación delictuosa y homicidio doloso.
Al mediodía de ayer, la mandataria capitalina ofreció un mensaje donde adelantó que las capturas fueron logradas durante la madrugada y resaltó que su administración no descansará hasta que se haga justicia para sus colaboradores.
Más tarde, en conferencia de prensa conjunta, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde; el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local, Pablo Vázquez, y el de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dieron los pormenores de las aprehensiones y precisaron que hicieron un seguimiento a los detenidos durante 20 días de vigilancias fijas y móviles.
Precisaron que las investigaciones continúan abiertas para dar con el móvil del crimen, así como con el autor material, aún no identificado, y para determinar si participó alguna organización delictiva.
Bertha Alcalde informó que seis de los detenidos cuentan con órdenes de aprehensión, y fueron identificados como Jesús N, Arlete N, Neri N, Abraham N, Jesús Francisco N, y Francisco N.
“Estas personas están siendo investigadas por participar en la coordinación logística del homicidio, tanto lo que tiene que ver con la compra, ocultamiento de los vehículos, los seguimientos que se hicieron los días previos al ataque, así como otras actividades logísticas que tienen que ver con el operativo”, explicó.
Los cateos fueron realizados en inmuebles ubicados en Xochimilco, Gustavo A. Madero, Otumba y Coacalco, estado de México, donde identificaron que se cometían delitos contra la salud y portación de arma de fuego. También detectaron que los involucrados ocultaron vehículos y recargaron celulares, entre otras actividades sospechosas.
Se utilizaron al menos cinco vehículos: una motocicleta em-pleada para la agresión inicial y la huida inmediata, un vehículo Nissan Kicks y una camioneta tipo Urban usados para el escape, así como dos más con los que realizaron seguimientos.
Las investigaciones arrojan que el pasado 20 de mayo, previo a seguimientos en días anteriores, un sicario disparó contra los funcionarios y posteriormente huyó en una motocicleta con placas del estado de Querétaro.
El 14 de mayo los sujetos planeaban ejecutar el evento, pero no se realizó debido a que ese día Ximena no recogió a José Muñoz, como usualmente lo hacía, a las afueras de la estación del Metro Xola.
Ese día se identificaron los cinco vehículos con recorridos similares a los del 20 de mayo, además, se estableció que el sujeto que realizó las vigilancias en el lugar en días previos fue una persona distinta a la que ejecutó los disparos, pero utilizó una vestimenta similar.
“Esto refuerza la hipótesis de que los objetivos del ataque eran ambos funcionarios, tanto Ximena Guzmán como José Muñoz. Además, es probable que el día de los hechos los sujetos que participaron hayan cambiado de roles”, refirió la fiscal.
García Harfuch aseguró que con estas capturas no concluyen las investigaciones, y que continúan trabajando en colaboración pa-ra dar con todos los responsables.
Por su parte, el secretario Pablo Vázquez dijo que cuentan con diferentes líneas de investigación y que en el crimen se observan diversos grados de participación, pero destacó que tres de los detenidos sí participaron directamente.