Fuerzas armadas desmantelan en Sinaloa seis narcolaboratorios
Fuerzas armadas desmantelan en Sinaloa seis narcolaboratorios
 
Periódico La Jornada
Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 31

Efectivos del Ejército Mexicano desmantelaron en Sinaloa seis narcolaboratorios y decomisaron más de 10 mil litros y 450 kilos de químicos para elaborar metanfetamina. Lo anterior, como resultado de las acciones de las instituciones federales en contra de los grupos delictivos, que se estima causaron una afectación económica a los cárteles de aproximadamente 219 millones de pesos. En otro operativo, personal de la Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República aseguró en Guerrero tres armas largas, cargadores, cartuchos y 222 kilos de mariguana. En Guanajuato y Veracruz se llevaron a cabo más acciones coordinadas.

