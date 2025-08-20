Sociedad y Justicia
Sociedad y Justicia/Hoy, audiencia inicial contra Silvano Aureoles, buscado por la Interpol/
Hoy, audiencia inicial contra Silvano Aureoles, buscado por la Interpol
 
Periódico La Jornada
Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 31

Hoy se realizará la audiencia inicial contra el ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, en la cual la Fiscalía General de la República lo acusará formalmente del delito de asociación delictuosa, peculado y lavado de dinero por el presunto desvío de 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, en esa entidad. La diligencia está programa a las 10 de la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente. El ex funcionario es prófugo de la justicia desde febrero pasado, ante lo cual la Interpol emitió una ficha roja a petición de las autoridades mexicanas para que más de 190 países colaboren en su localización y captura.

