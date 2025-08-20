César Arellano García

Un tribunal negó ayer el amparo al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin para que un juez de control del Reclusorio Norte resolviera la prescripción de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputan por el proceso del caso Agronitrogenados. Ricardo Ojeda Bohórquez, titular del tercer tribunal colegiado en materia penal, junto con dos secretarios en funciones de magistrados, confirmaron el fallo del juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal, que en julio de 2024 negó al ex funcionario la protección de la justicia. Lozoya fue acusado por la Fiscalía General de la República de lavado de dinero, cohecho y ejercicio indebido del servicio público al haber recibido 3.4 millones de dólares de Altos Hornos de México (AHMSA) en 2013 para que la petrolera adquiriera con sobreprecio la productora de fertilizantes.