Laura Poy y Carolina Gómez

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 31

El modelo de salud de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) 2007 enfrenta múltiples desafíos, pues sus 3.3 millo-nes de cotizantes perciben salarios muy bajos, en promedio 16 mil 500 pesos mensuales, y, por tanto, las aportaciones son reducidas, afirmó Odilia Ulloa Padilla, economista y experta en temas de seguridad social.

Durante el Encuentro de Educación Alternativa, Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, adscrita a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), destacó que “hay una visión triunfalista desde la dirección general del Issste, en la que se afirma constantemente que tenemos buenos servicios médicos, abastecimiento de medicamentos al 100 por ciento y atención de especialistas, lo que no es cierto”.

Agregó que “miles de maestros constatamos, de forma cotidiana, que los servicios de salud no corresponden a lo que se reitera en las mañaneras con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

La calidad de los servicios de salud, advirtió Gustavo Leal, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), “es un tema crucial y una de las demandas más sentidas de la población. ¿Qué está pasando con los servicios de salud del Issste? Se nos dice con mucha frecuencia que hay resultados, pero no se quiere entrar a fondo en el debate de cómo el diseño neoliberal de la Ley del Issste está determinando la calidad de los servicios de salud actualmente”.