no de los principales retos del siglo XXI es tener una sociedad bien informada y, ante el enorme abanico de opciones mediante las cuales es posible recibir información, este reto, por más paradójico que pudiera parecer, se complica al punto de que la tergiversación, el análisis sesgado de los hechos, las mentiras y la difamación tienen tal impacto, que ocupan la mayor parte de la discusión pública, cuando lo que tendría que estar en el análisis es el debate entre hechos reales y las distintas posturas que alrededor de ellos existan.

Dentro de este análisis, el periodismo y su ejercicio deben ocupar un lugar preponderante. La ética de quien informa, de quien publica y el compromiso de dar a conocer la verdad siempre deben ir hacia el interés colectivo y, primordialmente, el bien público.

La vehemencia por ganar la nota, algo de lo que ningún comunicador está –por naturaleza– exento, no debe llevar a que la libertad de expresión esté al margen de los derechos fundamentales de las personas. Ejemplo de esto es lo que sucede con la intimidad de las personas, su vida privada; por ejemplo, la del ex presidente de la República y su familia o de un legislador, gobernador o actor, o la de cualquier otra persona. Su vida privada no es material para publicarse, a menos de que tenga efectos nocivos en la sociedad.

De igual manera, el duelo y el derecho al dolor deben ser respetados; no hacerlo implica un abuso a la libertad de expresión. Sin duda el interés general prima sobre el particular; el periodista debe tener muy claras las consecuencias que derivarán de sus publicaciones; por ello, sin dejar de investigar, se debe plantear cuáles son los tiempos adecuados para darlas a conocer pues, por ejemplo, resulta por demás delicado que se haga pública información relacionada con una investigación judicial en curso si ello puede entorpecer el curso de la justicia.

El “chat de las tías y tíos” ha evolucionado. Siempre ha existido, pero en la actualidad ha dado una nueva y masiva dimensión al chisme y convierte a la era con más herramientas para comunicarnos, la actual, en la que más desinformación existe. Hoy la mentira no sólo es más sofisticada, también inmediata. El chat de las tías y tíos ya no sólo se alimenta del análisis de la vecina o de la suspicacia y teorías conspirativas de la comadre o el compadre.